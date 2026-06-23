Zināms, kurā datumā Latviju sasniegs Āfrikas svelme
Kamēr Eiropas dienvidus un rietumus cepina svelme, Latvija bauda salīdzinoši patīkami mērenu vasaras siltumu. Diemžēl meteorologu prognozes norāda, ka Āfrikas karstā dvaša jau šonedēļ sasniegs arī mūs.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā pieejamās prognozes liecina, ka 25. un 26. jūnijā no dienvidiem karstais gaiss ieplūdīs Latvijas rietumu un centrālajos rajonos, bet īstā svelme sāksies sestdien, 27. jūnijā, — piemēram, pusdienlaikā Jelgava un Dobele piedzīvos 31 grāda temperatūru, bet Rīga, Bauska un Ogre karsēsies 30 grādos. Sestdien viskarstāk būs Latvijas centrālajā daļā un Kurzemes austrumos. Pat nakts nedos īpašu veldzi, Zemgalē un Rīgā var saglabāties ap 20 grādu temperatūra.
Toties svētdien, 28. jūnijā, jau būs īsta elle visā valstī, izņemot Baltijas jūras piekrasti Kurzemē. Jelgava cepsies pat 35 grādu temperatūrā, Bauska un Dobele 34 grādos, Rīga, Tukums, Ogre 33 grādos, un praktiski visā Latvijas teritorijā pusdienlaikā būs vismaz 30 grādu svelme. Naktī Rīgai un Zemgalei būs jārēķinās ar vēl siltāku laiku, salīdzinot ar iepriekšējo nakti.
Līdzīga cepeškrāsns gaida arī pirmdien, 29. jūnijā, bet Rīgā un Zemgalē nakts būs pat vēl siltāka, Jelgavai, Dobelei un Bauskai plkst. 3 naktī solot 23 grādus, bet Rīgai un apkārtnei 22 grādus. Tikai spēcīgais lietus trešdienas, 1. jūlija vakarā atnesīs pirmo veldzi.