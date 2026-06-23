Lai līksmība nepārvērstos asarās: svarīgs operatīvo dienestu paziņojums Līgo un Jāņu svinētājiem!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) vēršas ar svarīgu aicinājumu, lai Līgo svētku un Jāņu līksmība nevienam nebeigtos ar bēdām.
Dienesti aicina Jāņu svinētājus ievērot drošību, nevadīt transportlīdzekli reibumā, piesardzīgi rīkoties ar uguni un īpaši pieskatīt bērnus ūdens tuvumā, liecina NMPD tīmekļvienē publicētā operatīvo dienestu informācija.
Denesti atgādina, ka katru gadu Jāņu laikā tiek saņemti izsaukumi uz smagiem ceļu satiksmes negadījumiem, slīkšanas gadījumiem, apdegumiem, traumām un citām nelaimēm, kuras nereti būtu iespējams novērst.
Pērn Līgo un Jāņu dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 cilvēki un viens gāja bojā. VUGD apkopotā informācija liecina, ka pagājušā gada svētku brīvdienās ugunsgrēkos cieta četri cilvēki, trīs cilvēki izglābti, bet no ūdenstilpēm izcēla divus bojāgājušos.
Valsts policija uzsver, ka pie stūres drīkst sēsties tikai skaidrā. Ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par nokļūšanu mājās jāparūpējas iepriekš. Policija uzsver, ka tikpat svarīgi ir nepieļaut, lai reibumā transportlīdzekli vadītu draugs, radinieks vai paziņa. Svētku laikā policija pastiprināti uzrauga satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
VUGD aicina svētku laikā ievērot piesardzību, kurinot ugunskurus. Tos drīkst kurināt tikai drošā attālumā no ēkām, kokiem un citiem objektiem, kā arī nedrīkst atstāt bez uzraudzības ne svētku laikā, ne pēc to noslēguma. Pēc svinībām ugunskurs jānodzēš, pārliecinoties, ka uguns un gruzdēšana ir pilnībā likvidēta.
Pērn svētkos glābēji saņēma vairākus izsaukumus uz vietām, kur dega nepieskatīts ugunskurs vai arī iedzīvotāji ugunskurā dedzināja dažādas sadzīves mantas un atkritumus.
Dienesti arī aicina piesardzīgi lietot grilus un degšķidrumu, jo nepareiza rīcība dažu sekunžu laikā var izraisīt smagus apdegumus. Grilu drīkst iekurināt un izmantot tikai pieaugušais, savukārt degšķidrums jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
Operatīvie dienesti uzsver, ka īpaša piesardzība jāievēro arī pie ūdens. Bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Dienesti aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un nepārtraukti pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
Atpūšoties pie ūdens, tai skaitā laivojot, braucot ar katamarānu, ūdensmotociklu vai SUP dēli, dienesti aicina vilkt glābšanas vestes. Bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas veste ir obligāta.
Dienesti arī norāda, ka svētku burzmā bērni ir vieni no visneaizsargātākajiem, tāpēc pieaugušajiem jau iepriekš jāvienojas, kurš konkrētajā brīdī viņus pieskata. Tāpat ar bērniem jāpārrunā, kā rīkoties nelaimes gadījumā un kad jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
NMPD aicina pirms svētkiem pārbaudīt mājas zāļu krājumus, pārliecinoties, ka ir pieejami specializēti pretapdeguma līdzekļi, sterili pārsēji, plāksteri, dezinfekcijas līdzeklis, kā arī pretalerģijas, pretsāpju un gremošanas traucējumu medikamenti. NMPD atgādina, ka uz apdeguma brūcēm nedrīkst smērēt krējumu vai eļļu.
Mazāku veselības problēmu gadījumā dienesti aicina nenoslogot tālruni 112. Svētku dienās visu diennakti palīdzību un mediķu padomu var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties jāzvana uz 112. Dienesti arī aicina lejupielādēt lietotni "112 Latvija", kurā pieejami drošības padomi par atpūtu pie ūdens, rīcību ceļu satiksmes negadījumos un citiem drošības jautājumiem.