Kur palicis Kolkasargs? Soctīklos ceļ trauksmi
Tūristu un dabas mīļotāju iecienītais Kolkasrags Slīteres nacionālajā parkā, kas atdala Baltijas jūru no Rīgas līča, daudzu tālās bērnības atmiņās palicis kā Kurzemes pussalas tālākais ziemeļu rags, kas iestiepjas tālu jūrā. Taču tagad cilvēkus gaida pārsteigums.
Nezinu, vai tas ir svarīgi, bet man liekas, ka Kolkas rags ir noskalots. Nu tā, ka tur vairs nav Kolkas raga.— Mārtiņš Ketners (@martinsketners) June 22, 2026
Google mapos vēl ir bildītes, kur tie akmeņi ir sasniedzami ar kājām. Un vispār, šķiet, ka vidusskolas ekskursijā no tām drupām bija vēl gabaliņš līdz ūdenim. pic.twitter.com/CDfaIT5InK
Mikroblogošanas vietnē “X” kāds lietotājs publicējis satraucošu vēstījumu, ka Kolkasrags izskatās noskalots. “Nezinu, vai tas ir svarīgi, bet man liekas, ka Kolkas rags ir noskalots. Nu tā, ka tur vairs nav Kolkas raga,” viņš raksta. “Google mapos vēl ir bildītes, kur tie akmeņi ir sasniedzami ar kājām. Un vispār, šķiet, ka vidusskolas ekskursijā no tām drupām bija vēl gabaliņš līdz ūdenim.”
Kamēr vieni komentētāji piebilst, ka arī citos Latvijas piekrastes rajonos jūra ir nokampusi sauszemes daļu, citi aicina pārāk nesatraukties, jo tā ir normāla parādība. “Kolkas raga pati spice ir ļooti mainīgs krasta gabals (kā visi šādi akumulācijas veidoti krasta izvirzījumi) - brīžam to pagrauž, brīžam paaudzē, bet lielajā kopumā ragam ir tendence tikt nograuztam (pēdējos >200 g). Tās redzamās bākas drupas ir "tuvā" bāka, "tālā" jau sen tu-tū,” norāda komentētājs, kurš sevi raksturo kā “ģeoloģijai pietuvinātu personu”. Viņš piebilst, ka ūdens līmenis konkrētajā situācijā ir mazliet virs “normālā” — “uz aci ir kādi +0,3-0,4 m. Tas rada vēl izteiktāku “pazudušas pludmales” vaibu.” Diskusijā iesaistījās arī turpat dzīvojošais pazīstamais reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks, kurš aicināja satraukušos atslābt, jo rags mainās apmēram reizi nedēļā, to ietekmē gan vējš, gan paisums, gan vētras.
Daļa ar humoru uztvēra redzēto, saskatot arī pozitīvo. “Skaties no gaišās puses – Talsu novadā palielināsies iedzīvotāju blīvums,” nosmējās kāda komentētāja. “Ar laiku visi ragi tiek aplauzti! Neattiecas tikai uz večiem, kuri kāpj uz grābekļa vairākkārtīgi un ataudzē jaunus ragus... visi ragi tiek aplauzti!” piebalsoja cits.