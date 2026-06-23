Lipaiķu baznīcā pieminēs komponistu un daudzkārtējo Dziesmu svētku virsdiriģentu Edgaru Račevski
Lipaiķu baznīcā Turlavā 12. jūlijā, plkst. 16 notiks diriģenta un komponista Edgara Račevska 90. jubilejai veltīts piemiņas pasākums, pavēstīja Kuldīgas novada pašvaldībā. Pasākumā iecerēts godināt Račevska devumu un atcerēties viņa personību, dzīves ceļu un nozīmi Latvijas mūzikas kultūrā.
Račevskis dibinājis un vadījis vairākus korus - vīru kori "Gaudeamus", Tukuma rajona skolotāju kori "Vanema", Rīgas kultūras un mākslas centra "Mazā ģilde" jaukto kori "Sonore", Rīgas Latviešu biedrības nama vīru kori, kā arī strādājis par diriģentu Valsts dziesmu un deju ansamblī "Sakta" un Valsts akadēmiskajā korī "Latvija", bijis Latvijas Nacionālās operas kora galvenais kormeistars, ilggadējs Latvijas Radio Teodora Kalniņa kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Vairāk nekā 40 darba gadus Račevskis veltījis arī Alūksnei, kur dibinājis kori "Atzele" un bijis rajona virsdiriģents.
Račevskis veicis arī pedagoģisko darbu - bijis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mācībspēks, profesors, Kordiriģēšanas katedras vadītājs, kā arī Diriģēšanas un mūzikas katedras profesors Liepājas Pedagoģijas akadēmijā. Račevskis devis ieguldījumu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā. Račevskis bija Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts.
Jau vēstīts, ka pēc Račevska ģimenes un domubiedru ierosinājuma sākta ziedojumu vākšana daudzkārtējā Dziesmu svētku virsdiriģenta piemiņas vietas izveidei Baltezera kapos. Piemiņas vietas kopējās izveides izmaksas plānotas 12 800 eiro apmērā. Tās ietver stikla skulptūras izgatavošanu, metāla konstrukciju izveidi, akmens apstrādi, gravēšanu, kā arī pieminekļa pamata izbūvi un uzstādīšanu. Ziedojumu vākšana norisināsies līdz 15. septembrim. Gadījumā, ja saziedotā summa pārsniegs pieminekļa izveidei vajadzīgos līdzekļus, pārējie ziedojumi tiks novirzīti 18. novembra vīru koru dižkoncerta organizēšanai un vīru koru kustības attīstībai.
Račevskis mūžībā devās 2022. gada 15. februārī 85 gadu vecumā.