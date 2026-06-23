Saulgriežu laika pasākums Turaidas muzejrezervātā "Jāņu diena Turaidā. Pār kalniņu"
21. jūnijā visas dienas garumā apmeklētāji tika aicināti piedzīvot latviskās Jāņu tradīcijas — no saules modināšanas rīta agrumā līdz ugunskura ...
Turaidā brīnišķīgā visas dienas pasākumā piedzīvo latviskās Jāņu tradīcijas. FOTO
Turaidā 21. jūnijā aizvadīti vasaras saulgriežu laika svētki “Jāņu diena Turaidā. Pār kalniņu”, kuros visas dienas garumā apmeklētāji tika aicināti piedzīvot latviskās Jāņu tradīcijas — no saules modināšanas rīta agrumā līdz ugunskura rituālam un dziesmām vakara noskaņā.
Svētku diena sākās Jāņkalnā ar Saules modināšanas rituālu, kurā piedalījās folkloras kopa “Delve” un etno kokļu grupa “Saules meitas”. Rīta noskaņu turpināja koklētājas Laimas Jansones koncerts ābeļdārzā, bet visas dienas gaitā apmeklētāji varēja doties izzinošā pastaigā Jāņu ziedu pļavā, iepazīstot saulgriežu augus un to nozīmi latviešu tradīcijās.
Dienas vidū Turaidā notika plaša saulgriežu iedvesmas programma ar tirgu un darbnīcām. Apmeklētāji piedalījās kokļu, siera siešanas, pirts slotu, zāļu tēju, vainagu un siena leļļu darbnīcās. Arī bērni varēja pīt, aust, skandināt izkustinot pirkstinus. No muzeja krājuma ābeļdārzā bija izvietota 24 īpašo lina dvieļu izstāde. Svētku noskaņu papildināja 230 folkloras kopu dalībnieki un dejotāji, 6 amata meistari un 68 tirgotāji.
Vakara daļā svētku dalībnieki vienojās apdziedāšanās un līgo dziesmās kopā ar Jāņu māti, Jāņu tēvu un folkloras kopām “Ore” un “Mālis”. Dienas noslēgumā notika ugunskura rotāšana un saulrieta uguns rituāls kopā ar folkloras kopu “Senleja”, bet svētkus vainagoja grupas “Iļģi” koncerts un sadancošanās ar “Rīgas danču klubu”.
Uz svētkiem īpaši tika izgatavotas zīmētu patskaršu kopijas no Turaidas muzejrezervāta krājuma. Uz dažādām pasaules vietām tās nosūtītas 111 adresātiem.
“Šogad Jāņu dienas svinības Turaidā atgriezās pēc ilgāka pārtraukuma, un brīžiem šķita — pati daba un cilvēki bija noilgojušies pēc šīs kopības. Emocijas, ko piedzīvojām, apliecina, ka mūsu izvēle atjaunot svētkus bija ne tikai pareiza, bet arī ļoti nepieciešama. Turaida atkal kļuva par vietu, kur tradīcijas dzīvo caur cilvēkiem,” saka Turaidas muzejrezervāta direktore Jolanta Borīte.
Šogad pasākumu apmeklēja vairāk nekā četri ar pusi tūkstoši cilvēku. Turaidas muzejrezervāts pateicas visiem dalībniekiem meistariem – amata meistariem Margitai Porietei, Pēterim Jansonam, Santai Matvejai, Andai Skujai, TLMS “Aģe” un “Senrotas”, folkloras un tradīciju kopām “Budēļi”, “Malībieš”, “Spruksti”, “Mare” , “Vīteri “ un “Ore”, “Delve” , “Mālis” , “Senleja”, “Banga” un etnokompānijai “ Zeidi” un “Saules meitas”, deju kolektīvam ”Saime” un apmeklētājiem par kopā radīto saulgriežu noskaņu Turaidā. Paldies radošajai komandai Jolantai Sausiņai, Mārai Mellēnai, Ainai Tobei, Andai Skujai, Bio tirgus, personīgi Lienei Klišānei un Dacei Mežavilkai.