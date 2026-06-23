Rīgā atklāta "Frankenburg Technologies" zenītraķešu rūpnīca
Igaunijas jaunuzņēmums "Frankenburg Technologies", kas ražo pretdronu raķetes "Mark I" un "Mark II", atklājis savu pirmo ražotni Baltijas reģionā - Rīgas ieroču sistēmu un raķešu komplektēšanas rūpnīcu.
Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Eiropas Savienības (ES) aizsardzības komisārs Andrjus Kubiļus. Rīgas rūpnīca iesaistīta vadāmo zenītraķešu sistēmu "Mark I" ražošanā, tajā skaitā raķešu elektronikas un ieroču sistēmu komplektēšanā, kā arī gatavās produkcijas izmēģināšanā un kvalitātes kontrolē.
Rīgas rūpnīcas būve ilga gadu, un paredzēts, ka kopā ar Ādažos iecerēto galīgās komplektācijas rūpnīcu tās ražošanas jauda līdz gada beigām sasniegs 100 raķešu dienā.
Rīgas rūpnīcas platība ir gandrīz 1000 kvadrātmetru, un tajā paredzēts nodarbināt 50 cilvēku. "Frankenburg Technologies" plāno šogad saražot 1500 raķešu.
Plānots, ka "Mark I" lidrobotu pārtveršanas izmaksas samazināsies vairāk nekā desmitkārtīgi un ļaus nodrošināt vadāmo zenītraķešu masveida ražošanu, lai apgādātu Eiropu un citus sabiedrotos.
Pēc ražošanas sākšanas Latvijā "Frankenburg Technologies" to paredz izvērst arī Igaunijā, Lielbritānijā un Polijā, lai produkcijas apjoms sasniegtu miljonu raķešu gadā, kas tik ļoti nepieciešams Eiropai, norādīja uzņēmuma vadītājs Kusti Salms.
"Eiropai jāspēj pāriet no ierobežotas un dārgas ražošanas uz pieejamām sistēmām, kas tiek ražotas lielākā skaitā. "Frankenburg" darbība Rīgā ir industrijas mērķu un jaunās domāšanas paraugs, kas Eiropai nepieciešama, lai stiprinātu savu aizsardzības gatavību," savukārt uzsvēra Kubiļus.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Igaunijas kompānijas meitasuzņēmums SIA "Frankenburg Technologies" reģistrēts 2024. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 3800 eiro. Kompānijas īpašnieks ir Igaunijas uzņēmums "Frankenburg Technologies". "Frankenburg Technologies" izpilddirektors ir bijušais Igaunijas Aizsardzības ministrijas kanclers Salms.
Kompānijas patiesais labuma guvējs ir ultrakondensatoru ražotāja un enerģijas uzkrāšanas risinājumu piegādātāja "Skeleton Technologies" līdzdibinātājs un galvenais izpilddirektors Tāvi Madiberks.