Kulbergs sirsnīgā video aicina svinēt Jānus pie dabas. "Nav latviskāku svētku par Līgo un Jāņiem!"
Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs novēlējis ikvienam prieka pilnus svētkus un aicinājis Jāņus pavadīt pie dabas.
"Sveiciens no Lēdurgas, kur mēs jau trešo gadu esam visīpašākajās Jāņu svinībās. Jāņi latviešiem vienmēr ir bijuši īpaši - tie vieno ģimenes un notur mūsu tradīcijas. Bet tradīcijas parāda mūsu saknes ar dabu. Un šodien tiešām ir lieliski laikapstākļi, lai visi varētu svinēt pie dabas. Pie uguns. Pie savējiem!" norāda Kulbergs.
Nav latviskāku svētku par Līgo un Jāņiem.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 23, 2026
Tas ir laiks, kad godājam savas tradīcijas, esam kopā ar ģimeni, draugiem un savējiem, smeļamies spēku dabā un atceramies vērtības, kas mūs vieno kā tautu.
Novēlu ikvienam Latvijas iedzīvotājam skaistus un prieka pilnus svētkus.… pic.twitter.com/Ca1bzNngti
"Novēlu ikvienam Latvijas iedzīvotājam skaistus un prieka pilnus svētkus. Atpūtieties, atjaunojiet spēkus un izbaudiet kopābūšanas mirkļus, lai ar jaunu enerģiju varam turpināt iesāktos darbus mūsu valsts labā. Arī daba šogad mūs lutina, tādēļ novēlu, lai ugunskuri deg spoži, skan līgodziesmas un ikvienā mājā valda siltums, prieks un laba noskaņa. Nav latviskāku svētku par Līgo un Jāņiem," paudis premjerministrs.
Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs novēlējis ikvienam skaistus, prieka un spēka pilnus Jāņus!
Skaistus, prieka un spēka pilnus Jāņus! pic.twitter.com/BhS0BKjbcw— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2026
Skaistus svētkus Latvijai novēlējušas arī vairākas vēstniecības. "Francijas vēstniecība Latvijā un Francijas institūts Latvijā novēl jums skaistus Līgo svētkus, lai tie būtu piepildīti ar gaismu, dziesmām un īpašiem mirkļiem kopā ar jūsu tuvajiem! Mēs priecājamies iepazīt un piedzīvot šīs tradīcijas līdzās jums!" norāda Francijas vēstniecība.
"Priecīgus visiem Līgo svētkus!" vēl Vācijas vēstniecība.
Tāpat Līgo svētkus un Jāņus šodien svinēs kupls skaits latviešu ārzemēs. "Jāņi latviešiem pasaulē ir brīdis, kad arī tālu no Latvijas skan dziesmas, tiek vīti vainagi, iedegti ugunskuri un klāti svētku galdi. Latviešu kopienas dažādās pasaules vietās – Austrālijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ungārijā, Gruzijā, Dānijā un Francijā – pulcējas, lai uzturētu Jāņu tradīcijas un stiprinātu piederību dzimtenei," norāda latviešu kopienas "Facebook" lapa "Latviesi.com".
Valsts policija piekodinājusi Jāņu naktī nekāpt pie stūres reibumā. "Autovadītāja apliecību var atgūt, automašīnu var salabot, taču cilvēka dzīvību atgriezt nav iespējams. Viena neapdomīga izvēle var atstāt sekas uz visu mūžu," norāda likumsargi. Tāpat VP vēl, lai Jāņu nakts ir piepildīta ar gaismu, dejām un skaistām atmiņām, nevis neapdomīgiem lēmumiem. "Sviniet svētku atbildīgi, novēlam priecīgus un lustīgus Jāņus!"
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests norāda, ka viņu kolektīvā svētkus šodien svin 88 Jāņi un 23 Līgas. "Vasaras saulgrieži ir klāt. Brīdis, kad uzpošam mājas vai dodamies uz tuvākām, tālākām svinību vietām, lai tos atzīmētu. Šajā svētku virpulī neaizmirsīsim arī gaviļniekus, kurus bieži dēvējam par galvenajiem svētku varoņiem – Jāņus un Līgas. Sveicieni arī mūsu kolēģiem – 88 Jāņiem un 23 Līgām. Lai lustīgi un droši svētki ikvienam!"
Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piekodina šodien ugunskuru kurināt atbildīgi. "Jāņu ugunskurs rada svētku sajūtu, taču neuzmanība var novest pie nelaimes! Ugunskuru dedzini drošā attālumā no ēkām, kokiem un citiem degtspējīgiem objektiem, dedzini kurināšanai paredzētus materiālus un tuvumā turi ūdeni un citus dzēšanas līdzekļus. Pāri ugunskuram lec tikai skaidrā prātā un ugunskuru dedzina un pieskata tikai pieaugušie. Lai Jāņu nakts paliek atmiņā ar prieku, nevis nelaimi," aicina VUGD.
Arī Jauns.lv vēl iedzīvotājiem skaistus, lustīgus un piepildītus svētkus!