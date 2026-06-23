Satraucošs pavērsiens ASV žurnālistes mātes nolaupīšanas lietā
ASV izmeklētāji atklājuši jaunas satraucošas detaļas par vienu no skaļākajām nolaupīšanas lietām ASV. Vēstulē, kas nosūtīta dažas dienas pēc populārās žurnālistes Savannas Gatrijas mātes Nensijas pazušanas, iespējamie nolaupītāji apgalvojuši, ka 84 gadus vecā sieviete ir mirusi.
Saskaņā ar ASV mediju ziņoto šī bija otrā no divām vēstulēm, kas tika nosūtītas ģimenei un plašsaziņas līdzekļiem pēc sievietes pazušanas janvāra beigās. Pirmajā vēstulē tika pieprasīti vairāki miljoni dolāru bitkoinos apmaiņā pret viņas atbrīvošanu, savukārt otrajā tika apgalvots, ka ķīlniece ir mirusi.
Mediji, atsaucoties uz izmeklēšanai pietuvinātiem avotiem, vēsta, ka otrajā vēstulē nolaupītāji norādījuši, ka nav vēlējušies viņas nāvi un atvainojušies ģimenei. Lai gan Pimas apgabala šerifa birojs atteicies komentēt vēstuļu saturu, amatpersonas uzsver, ka izmeklēšana joprojām turpinās.
"Pimas apgabala šerifa birojs turpina cieši sadarboties ar FIB, sekojot jaunām pavedienu līnijām, analizējot informāciju un noskaidrojot visus šīs lietas apstākļus," paziņoja iestādes pārstāvis.
84 gadus vecā Nensija Gatrija pazuda 31. janvārī no savām mājām Arizonas štatā. Kad nākamajā dienā seniore neieradās baznīcas dievkalpojumā, ko bija paredzējusi vērot kopā ar savu draudzeni, par notikušo tika informētas varasiestādes.
Tāpat jau nākamajā dienā pēc pazušanas ģimene saņēma pirmo izpirkuma pieprasījumu. Izmeklētāji norādījuši, ka tajā bija ietvertas ļoti precīzas detaļas par sievietes mājokli, guļamistabu un apkārtni, kas radīja aizdomas, ka vēstules autors labi pārzina upura dzīvesvietu.
Vēlāk atklājās, ka 6. februārī nosūtīta otra vēstule, kurā vairs netika izteiktas nekādas prasības. Tajā bija izmantots līdzīgs rakstības stils kā pirmajā vēstulē, taču šoreiz autori apgalvoja, ka sieviete esot gājusi bojā, un viņas nāve esot bijusi nejauša.
Pēc abu vēstuļu saņemšanas Savanna Gatrija un viņas brāļi un māsas publicēja emocionālu video vēstījumu nolaupītājiem. "Mēs saņēmām jūsu vēstījumu," uzrunā pauda televīzijas kanāla NBC raidījuma "Today" vadītāja Savanna Gatrija. "Mēs lūdzam jūs atdot mums mūsu mammu. Mēs samaksāsim."
Izmeklēšanas gaitā amatpersonas vairākkārt brīdināja, ka sievietei ir nopietnas veselības problēmas un viņa nevar iztikt bez nepieciešamajiem medikamentiem. Meklēšanas laikā tika publicēti arī videonovērošanas kameru kadri, kuros pie viņas mājas redzama maskā tērpta persona.
Ģimene izsludināja viena miljona ASV dolāru atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atrast Nensiju Gatriju, savukārt FIB šai summai pievienoja vēl 100 000 dolāru.
Februāra beigās Savanna Gatrija atzina, ka ģimene cenšas saglabāt cerību, lai gan situācija kļūst arvien drūmāka. "Mēs zinām, ka viņa, iespējams, ir jau devusies viņsaulē... " viņa toreiz sacīja. Martā žurnāliste atklāja, ka ģimene saņēmusi vairākas izpirkuma pieprasījumu vēstules, tomēr uzskata, ka tieši pirmās divas ir bijušas autentiskas.