Krievija gatavo hibrīduzbrukumus Baltijas valstīm, brīdina izlūkdienesti
Latvijas izlūkdienesti brīdina, ka Krievija gatavo iespējamas provokācijas pret Baltijas valstīm vai Poliju, tai skaitā dronu vai jebkāda cita veida hibrīduzbrukumus, cenšoties izdarīt spiedienu uz NATO valstīm, lai tās pārtrauktu atbalstīt Ukrainu.
"Mēs redzam indikācijas, kas liecina par to, ka Krievija gatavo militāras provokācijas pret Baltijas valstīm vai Poliju — tas nebūs konvencionāls karš, jo Krievija šobrīd uz to nav spējīga, bet gan hibrīduzbrukumi, piemēram, raķešu, dronu vai cita veida uzbrukumi, kuru mērķis ir nosūtīt signālu: pārtrauciet atbalstīt Ukrainu, pretējā gadījumā arī jums pašiem būs problēmas," medijam "Fox News" pavēstījis Latvijas izlūkdienests.
Tas apgalvo, ka Putins ne tikai meklē veidus, kā izdarīt spiedienu uz NATO valstīm, lai tās atkāptos no Ukrainas, bet arī, iespējams, saņem sagrozītus vērtējumus no iekšienes, tādējādi palielinot risku, ka Krievija varētu nepareizi novērtēt Rietumu apņēmību. "Lielākās bažas rada nepareizs aprēķins. Krievijas institūcijas saka Putinam to, ko viņš vēlas dzirdēt, un tas rada bīstamu loku, kas var novest pie muļķīgiem un bezjēdzīgiem lēmumiem," paziņoja Latvijas izlūkdienests.
"Mēs redzam arī arvien vairāk pazīmju, ka Putins vēlas saņemt tikai pozitīvas ziņas. Viņš ir izolēts, un tas padara lēmumu pieņemšanu vēl problemātiskāku, jo lēmumi nav balstīti uz reālo situāciju," piebilda izlūkdienests.
Latvijas izlūkdienests arī norādīja, ka Rietumu sankcijām ir reāla ietekme Krievijā, neskatoties uz Maskavas publiskajiem apgalvojumiem, ka tā ir absorbējusi spiedienu. "Krievija publiski apgalvo, ka sankcijām nav nozīmes, taču tās pašas iekšējie novērtējumi liecina, ka sankcijas ir atstājušas iespaidu. Tās varbūt nemainīs Putina domāšanas veidu, bet tās ierobežo Krievijas finanšu resursus un tādējādi piespiež to pieņemt sarežģītus lēmumus attiecībā uz vervēšanu, militārajiem izdevumiem un spiedienu uz uzņēmumiem. Tās kara ekonomika ir kā brūkošs "kāršu namiņš"."
Izlūkdienests arī uzsvēra, ka Latvijai šobrīd militāri draudi nepastāv. "Mēs šobrīd neuztraucamies par pilna mēroga iebrukumu. Pat ja karš Ukrainā beigtos šodien, Krievijai būtu nepieciešami trīs līdz pieci gadi, lai atjaunotu pietiekamas kaujas spējas," norādīja izlūkdienests, uzsverot, ka galvenās raizes šobrīd rada provokācijas - dronu, raķešu un citu hibrīduzbrukumu draudi.