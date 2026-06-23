Saldus novadā traģiski gājis bojā kvadricikla vadītājs
Pirmdien, 22. jūnijā, Saldus novada Zaņas pagastā gājis bojā kvadricikla vadītājs, kas netika galā ar spēkrata vadību.
Valsts policija informē, ka pirmdienas vakarā Saldus novada Zaņas pagastā 1968. gadā dzimis vīrietis netika galā ar kvadricikla vadību un apgāzās. Notikuma vietā vīrietis gāja bojā. Negadījumā cieta arī pasažieris, kuram sniegta medicīniskā palīdzība.
Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši vēl 11 cilvēki. Tostarp satiksmes negadījumos cietuši divi gājēji, viens velosipēdists un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 117 ceļu satiksmes negadījumi. Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēts 51 ceļu satiksmes negadījums, kuros cietuši pieci cilvēki, tostarp divi gājēji un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Zemgalē reģistrēts 21 ceļu satiksmes negadījums, kuros nav bijis cietušo.
Kurzemē fiksēti 18 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši četri cilvēki, tostarp viens velosipēdists, kā arī viens cilvēks gājis bojā. Vidzemē reģistrēti 18 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Savukārt Latgalē bijuši deviņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens cilvēks.
Ugunsgrēkā Daugavpilī pirmdien cietis cilvēks
Tikmēr ugunsgrēkā Daugavpilī pirmdien cietis cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) prmdien plkst. 8.44 VUGD saņemts izsaukums uz Ziemeļu ielu Daugavpilī.
Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka piecstāvu daudzdzīvokļu mājā no otrā stāva loga nāk dūmi. Ugunsdzēsēji no degošā dzīvokļa izglāba cilvēku, kurš bija cietis, un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem. Dzīvokļa virtuvē bija degušas sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. Plkst. 9.26 ugunsgrēks likvidēts. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors.
Savukārt plkst. 16.45 saņemts izsaukums uz Šķērsielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega starpstāvu pārsegums četru kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Plkst. 17.46 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 23.03 saņemts izsaukums uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, kur astotajā stāvā dega matracis divu kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms VUGD ierašanās. No degošās telpas pirms VUGD ierašanās evakuēti divi cilvēki. Plkst. 23.54 darbi notikuma vietā pabeigti.
Pirmdien ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega saimniecības ēka, pirts, šķūnis, vieglā automašīna, garāža, zaru un baļķu kaudzes, sausā zāle, kā arī vairākos gadījumos atkritumi. Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 56 izsaukumus - 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.