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Sabiedrība
Šodien 08:28
Šodien līgotāji lietussargus varēs atstāt mājās
Līgo dienā lietus Latvijā nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Līgo dienā daudzviet Latvijā spīdēs saule. Lai gan nokrišņi nav gaidāmi, brīžiem debesis aizklās mākoņi. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss iesils līdz +18...+23 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, tomēr dažbrīd debesīs varēs novērot mākoņus. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +20…+22 grādiem.