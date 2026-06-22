Pēc pārbaudes Iecavas mazdārziņos policija aicina ziņot par aizdomīgām personām.
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Vakar 23:54
Iecavas mazdārziņos pamanīts aizdomīgs transportlīdzeklis; policija aicina iedzīvotājus būt vērīgus
Nesen Bauskas novada pašvaldības policijas Iecavas nodaļas inspektori, patrulējot Pārupes ielas mazdārziņu teritorijā Iecavā, pamanīja aizdomīgu transportlīdzekli, kurā atradās četras personas.
Apturot automašīnu un pārbaudot tajā esošās personas, noskaidrots, ka transportlīdzeklī atradās Ukrainas valsts pilsoņi. Policijai personas nevarēja konkrēti paskaidrot savas atrašanās iemeslu Iecavā. Sākotnēji tās skaidroja, ka esot apmaldījušās, pēc tam norādīja, ka braukušas uz Rīgu, bet vēlāk — ka devušās ciemos, informē Bauskas pašvaldības policija.
Bauskas novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pieskatīt savus īpašumus un pievērst uzmanību aizdomīgām personām īpašumos vai to tuvumā. Par aizdomīgām situācijām iedzīvotāji aicināti ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 20278188 vai Valsts policijai, zvanot 112.