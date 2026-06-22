Valmieras teātris noslēdz Blaumaņa zīmē aizvadītu sezonu
22. jūnijā pēc sezonas pēdējās izrādes „Skroderdienas Silmačos” Valmieras teātra kolektīvs svinēja 103. sezonas izskaņu. Īpašā gaisotnē, atkal pulcējoties teātra iekšpagalmā zem ozola pie Apaļās zāles, tika sveikti aizvadītā gada nodarbinātākie aktieri un nosvinēta jaudīga, panākumiem bagāta sezona.
Nozīmīgs pienesums šīs sezonas radošajam darbam bijis Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts, kas ļāvis skatītājiem piedāvāt četrus jaunus iestudējumus: Rūdolfa Blaumaņa „Ļaunais gars” (režisore Inese Mičule), Eiripīda „Mēdeja” (režisors Reinis Suhanovs), Ances Muižnieces stāstu „Tu būsi mana!” (režisors Jānis Znotiņš) un sezonas krāšņo noslēgumu – Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” (režisors Elmārs Seņkovs). Kopumā ar fonda dāsno atbalstu Valmieras teātrī pie skatītājiem nonākuši jau trīspadsmit jauniestudējumi, stiprinot teātra māksliniecisko izaugsmi arī iepriekšējos gados.
„Sezona Lielajā zālē sākās ar Blaumani un arī beidzās ar Blaumani. Mēs mēģinājām runāt par latviešu raksturiem un arhetipiem, meklējot cēloņus mūsu kopīgai neizlēmībai un spēkam. Un tad mēs uzzinājām, ka mums katram ir savs Blaumanis, tik ļoti savs, ka pat grūti ieraudzīt īsto. Varbūt tāpēc kāds atkal pārlasīja it kā sen zināmos tekstus, bet pilnīgi noteikti daudz par to tiek domāts, un tas ir skaisti” aizvadīto cēlienu rezumē Valmieras teātra direktore Evita Ašeradena.
Šajā sezonā liels akcents tika likts uz izrāžu vizualitāti, kā arī uz pirmatskaņojumiem un darbu pirmiestudējumiem.
Skatītājiem tika piedāvāti stāsti par sievietēm – viņu prieku, laimi, dusmām, bezspēcību, vardarbību un aizdomām, ko rada attiecības ar dzīves vīriešiem. Un par to, kur šajā visā paliek bērni, kurus mums pašiem audzināt un mīlēt.
Darba bijis daudz, tāpēc sezonas noslēgumā tradicionāli tika sumināti tie aktieri, kuriem tā bijusi īpaši intensīva. 103. sezonā tie ir divi – Rūdis Bīviņš un Gerda Embure.
Jauno, 104. sezonu teātris oficiāli atklās 28. jūlijā ar tradicionālo kopsapulci un fotografēšanos pie Krodera ābeles. 104. sezona sola daudz režisorisku, muzikālu un aktierisku izaicinājumu un spēlēšanos ar formu – no delartiskās komēdijas līdz episkajam teātrim un Šekspīra laika teātra vīru spēlēm. Kā ierasts – Valmieras teātris turpinās pētīt pasauli un cilvēkus pilnā jaudā, bet ar smalkiem mērinstrumentiem. Būs traģēdija, būs drāma, būs smeldze un būs arī priecīgs dullums, kāpjot līdzi pa logu simtgadniekam viņa neremdināmajā dzīves azartā, humora izjūtā un piedzīvojumos.
Vasara Valmieras teātrī paies Valmieras vasaras teātra festivāla zīmē. Šogad tas jau vienpadsmito reizi norisināsies no 7. līdz 9. augustam, aicinot skatītājus satikties starp tiltiem – īstiem un iedomātiem. Festivāla programmā gaidāmi vairāk nekā desmit iestudējumi dažādām paaudzēm – no izrādes zīdaiņiem līdz lielformāta kantrīmūziklam „Gadsimta kāzas” Valmieras estrādē. Uz skatuves pulcēsies arī mūziķi Rolands Če un Sergejs Jēgers, Vidzemes pašdarbības kolektīvu dalībnieki, dejotāji, riteņbraucēji un pat ugunsdzēsēji.