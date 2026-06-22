Pēc skatītāju atsaucības Valmieras teātris izziņo “Skroderdienas Silmačos” arī 2027. gadā
Ar pilnām zālēm, pieaugošu skatītāju interesi un viedokļu daudzveidību Valmieras teātra “Skroderdienas Silmačos” Elmāra Seņkova režijā ir spilgti sevi pieteikušas šīs teātra sezonas izskaņā.
Jaunais iestudējums aicina ieraudzīt Blaumaņa radītos, visiem labi zināmos, tēlus, atklājot, cik pārsteidzoši precīzi tie raksturo arī šodienas sabiedrību – mūs pašus un cilvēkus mums blakus.
Iedibinot arī Valmieras teātrī tradīciju saulgriežu laiku gaidīt kopā ar saviem uzticīgajiem skatītājiem, ir uzsākta biļešu tirdzniecība uz “Skroderdienām Silmačos” 2027. gada jūnijā.
Radošā komanda - Režisors Elmārs Seņkovs, scenogrāfs Reinis Suhanovs, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, kustību māksliniece Elīna Gediņa, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, komponists Edgars Mākens.
Lomās - Anna Nele Āboliņa, Rihards Jakovels, Sandis Runge, Gerda Embure, Ieva Estere Barkāne, Kārlis Freimanis, Kristaps Kristers Ozols, Artis Jančevskis, Klinta Reinholde, Māra Mennika, Elīna Vāne, Ieva Puķe, Aigars Apinis, Diāna Krista Stafecka, Rūdis Bīviņš, Kārlis Dzintars Zahovskis.
Biļetes pieejamas valmierasteatris.lv, bilesuparadize.lv un visās Biļešu paradīzes kasēs.