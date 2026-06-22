Gaļa blakus zivīm: Rīgas Centrāltirgus pārmaiņas sajūsmina vienus un sadusmo citus
Pēc Gaļas paviljona slēgšanas daļa tirgotāju pārcelta uz Gastronomijas un Zivju paviljonu, kur pircēji jau var iegādāties svaigu gaļu, kūpinājumus un citus gaļas produktus. Kamēr tirgus pārstāvji norāda, ka darbs pie jaunu tirdzniecības vietu izveides turpinās teju nepārtraukti, sociālajā vietnē “X” netrūkst gan atzinīgu, gan kritisku viedokļu par gaļas un zivju tirgotāju apvienošanu vienā paviljonā.
Iepriekš tika ziņots, ka no 33 gaļas tirgotājiem 17 komersanti jau strādā jaunās tirdzniecības vietās, savukārt pārējiem tiek piedāvāti un īstenoti konkrēti risinājumi, lai tuvākajā laikā gaļas produkcijas tirdzniecību varētu atjaunot pilnā apjomā.
Pašlaik turpinās tehniskais darbs pie aukstuma vitrīnu pārvietošanas un jaunu tirdzniecības vietu izveides Zivju paviljonā. SIA “Rīgas nami”, Rīgas Centrāltirgus darbinieki, kā arī piesaistītie speciālisti vairākas dienas strādā teju diennakts režīmā, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu papildu tirdzniecības vietas gaļas tirgotājiem. Papildus darbam pie jaunu tirdzniecības vietu izveides paviljonos tirgotājiem tiks nodrošinātas arī mobilās tirdzniecības vietas Rīgas Centrāltirgus āra teritorijā, lai pēc iespējas vairāk komersantu varētu operatīvi atsākt darbu.
Pašlaik pircēji aicināti gaļas produkciju meklēt Gastronomijas paviljonā un Zivju paviljonā, kur darbu jau atsākusi virkne uzņēmēju, kas savu produkciju līdz šim piedāvāja Gaļas paviljonā.
Īpaši pozitīvi izmaiņas novērtējis Sergejs, kurš vietnē “X” raksta, ka gaļas apvienošana ar zivīm esot “labākais, kas ar Rīgas Centrāltirgu noticis pēdējos gados”. Viņš norāda, ka pārdevēji pielāgojas jaunajiem apstākļiem, klienti meklē savus iecienītos tirgotājus, bet tirgū valda patīkama rosība. “Bauda iepirkties,” viņš secina, vienlaikus piebilstot, ka zem jumta vajadzētu atgriezt arī dārzeņu tirdzniecību, lai iepirkšanās būtu ērtāka arī sliktos laikapstākļos.
Ne visi gan šo risinājumu uztver tik atzinīgi. Daļa “X” lietotāju ironizē par gaļas un zivju atrašanos vienuviet, jautājot, vai šāds salikums nav problemātisks sanitāru vai pat košēra apsvērumu dēļ.
Citi komentētāji ir krietni kritiskāki. Vairāki norāda, ka zivju smaka pie gaļas viņus neuzrunā, bet daļa uzskata, ka gaļas tirgotājus būtu bijis loģiskāk izvietot tur, kur pašlaik tirgo apģērbu un suvenīrus. “Nesaprotu, kāpēc gaļu nevarēja ielikt lupatu un matrjošku vietā,” raksta kāds lietotājs.
Diskusijās izskan arī pārmetumi par tirgus kopējo attīstības virzienu, loģistiku un autostāvvietu, kā arī jautājumi par to, kāpēc Gaļas paviljona tehniskās problēmas nav atrisinātas laikus. Daži lietotāji uzskata, ka Centrāltirgum pietiktu pat ar vienu pilnvērtīgi sakārtotu paviljonu, kamēr citi aicina vairāk domāt par pircēju ērtībām un tirgotāju darba apstākļiem.
Kā zināms, sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no 11. jūnija apmeklētājiem tika slēgts Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljons.