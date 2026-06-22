Raimonds Pauls prasa 450 eiro jaunām klavierēm: absurda krāpnieku ziņa sasmīdina soctīklus
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījusi acīmredzami krāpnieciska īsziņa, kurā kāds, uzdodoties par komponistu Raimondu Paulu, apgalvo, ka atrodas Dobeles autoostā un viņam steidzami nepieciešami 450 eiro “jaunam klavierēm”, lai komponētu mūziku.
Ekrānuzņēmumā redzams, ka ziņas autors sevi piesaka kā “Raimonds Pauls (iistais)” un sola — ja nauda tiks pārskaitīta, viņš nospēlēšot koncertu “tikai jums”.
Absurdais vēstījums sociālajos tīklos ātri izraisīja gan smieklus, gan neizpratni. “Vispār kā uz to kāds var pavilkties? Raimons Pauls (iistais),” komentēja kāds lietotājs, kamēr cits rakstīja, ka šis esot “šodienas labākais izlasītais”.
Daļa komentētāju jokoja, ka “nabagais jau gadu sēž Dobeles autoostā”, bet vēl kāds ironiski ieteica atbildēt, lai ar autostopiem dodas līdz Ventspils autoostai, kur “esot klavieres (īstās)”. Citi atzina, ka šāda veida krāpnieciskas ziņas redzētas jau iepriekš.
Tomēr starp jokiem izskanēja arī nopietnāks brīdinājums — lai cik absurda šāda ziņa šķistu, krāpnieki parasti cer uz cilvēku neuzmanību, uzticēšanos vai vēlmi palīdzēt. Kāds komentētājs norādīja, ka diemžēl mēdz atrasties cilvēki, kuri šādiem lūgumiem notic un pārskaita naudu.
Šāda veida ziņas visbiežāk izmanto pazīstamu cilvēku vārdus, steidzamības sajūtu un emocionālu lūgumu pēc palīdzības. Speciālisti regulāri atgādina — saņemot aizdomīgu īsziņu, nevajadzētu pārskaitīt naudu, spiest uz saitēm vai sniegt savus personas un bankas datus. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, ziņu vēlams ignorēt, bloķēt sūtītāju un par gadījumu informēt atbildīgās iestādes.