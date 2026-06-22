“Bērnībā tā bija silta vasaras diena”: brīdinājums par stipru karstumu izraisa vētrainu diskusiju
Ziņa par gaidāmu stipru karstumu Latvijā sociālajos tīklos izraisījusi plašu diskusiju — daļa iedzīvotāju neizpratnē jautā, kopš kura laika +27 grādi tiek uzskatīti par īpaši karstu laiku.
Meteo ziņā norādīts, ka šodien pēcpusdienā vietām Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs karstums — gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem.
🟡🌡️Šodien pēcpusdienā vietām Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27º. pic.twitter.com/7d8wdsgflI— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 22, 2026
Tomēr platformā “X” daudzi lietotāji šo formulējumu uztvēruši ar ironiju. “Nez, ko mēs darīsim pie +27?” vaicāja kāds komentētājs, bet cits norādīja, ka bērnībā šāda temperatūra būtu uzskatīta par “mēreni siltu vasaras dienu”, nevis stipru karstumu.
Vairāki komentētāji pauda līdzīgu viedokli, uzsverot, ka +27 grādi Latvijā drīzāk esot patīkama vasaras temperatūra. “Stiprs karstums ir 37 grādi. 27 grādi ir normāla, silta Latvijas vasara,” rakstīja kāds lietotājs. Cits piebilda: “Kopš kura laika mēreni 27 ir stiprs karstums?”
Daļa komentētāju arī pārmeta meteorologiem situācijas dramatizēšanu, norādot, ka par stipru karstumu drīzāk varētu runāt tad, kad gaisa temperatūra pārsniedz +30 grādus.
Vienlaikus diskusijā izskanēja arī pretējs viedoklis — ne visiem karstums ir viegli panesams. Kāds komentētājs atgādināja, ka Latvijā daudziem cilvēkiem ir sirds un asinsvadu slimības, bet ne visiem mājokļos ir kondicionieri. Viņš uzsvēra, ka arī +27 grādi var radīt papildu slodzi organismam, īpaši cilvēkiem ar veselības problēmām.
“Protams, nav jāpaniko,” viņš piebilda, vienlaikus norādot, ka brīdinājumi par karstumu nav domāti tikai tiem, kuri šādu temperatūru uztver kā parastu vasaras dienu.
Karstā laikā speciālisti parasti aicina izvairīties no ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros, dzert pietiekami daudz ūdens un īpaši pieskatīt bērnus, seniorus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām.