Traģiska nedēļas nogale pie ūdens: Latvijā izcelti četri bojāgājušie
Latvijā aizvadīto četru dienu laikā no ūdenstilpnēm izcelti četri bojāgājuši cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Glābēji no ūdenstilpēm izcēluši četrus bojāgājušus cilvēkus - piektdien Jūrmalā no upes, svētdien Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā un Saulkrastu novada Sējas pagastā no ezera un Rēzeknes novada Lendžu pagastā no dīķa. Vēl divi iespējamie bojāgājušie pirmdien tiek meklēti.
Sestdien saņemts izsaukums uz Gauju Valmierā par slīkstošu nepilngadīgu personu. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi, izmantojot laivu un dronu, kā arī upes gultni pārmeklēja ūdenslīdēji, bet līdz ar tumsas iestāšanos, īsi pirms pusnakts, meklēšanas darbi noslēdzās.
Cilvēka meklēšanas darbi turpinājās svētdien un notiek arī pirmdien - ugunsdzēsēji glābēji pārmeklē ūdenstilpi, izmantojot laivu, kā arī upes gultni pārmeklē ūdenslīdēji, taču cilvēks vēl nav atrasts.
Pirmdien glābēji turpina meklēt arī svētdien Rīgā upē iespējams noslīkušu cilvēku.
Vēl vienā gadījumā svētdien ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai nogādāja cilvēku, kuram, lecot ūdenī no krasta, iespējams, lauztas abas kājas.
VUGD atzīmē, ka karstais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr neapdomība un pārgalvīga rīcība var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas.
VUGD uzsver, ka īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Lai gan laikapstākļi ir vasarīgi karsti, ūdens vēl nav uzsilis, tāpēc strauja ieiešana vai ielekšana ūdenī var radīt sirds un asinsrites problēmas, kā arī krampjus.
VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.