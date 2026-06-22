Skaņa kā mopēdam vai motociklam: skaidro, kā atpazīt kaujas dronu
Iedzīvotājiem paredzētajā vietnē "112.lv" papildināta informācija par kaujas un hobiju dronu atšķirībām.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un gatavību dažādiem apdraudējumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) "112.lv" izveidojis jaunu sadaļu "Apdraudējums Latvijas gaisa telpā", kurā vienuviet apkopota plaša un vispārīga informācija par rīcību gaisa telpas apdraudējuma laikā.
Vietne arī papildināta ar informāciju par kaujas un hobiju dronu atšķirībām. Vietnē norādīts, ka hobija drons ir neliels un kompakts - parasti līdz 50 cm diametrā, turklāt šāds drons bieži aprīkots ar četriem propelleriem, kameru un redzamām gaismām. Savukārt kaujas drons ir parasti lielāks par hobija dronu un daudziem kaujas droniem ir spārni vai ievērojami lielāks korpuss. Tāpat kaujas drons nereti atgādina nelielu lidmašīnu un šādi droni parasti bez identifikācijas gaitas gaismām.
Hobija droniem ir raksturīga klusa dūkoņa, kas dzirdama tikai tuvumā. Savukārt kaujas droni bieži rada skaļāku un zemāku troksni, kas dzirdams lielākā attālumā. Skaņa līdzinās iekšdedzes dzinējam, mopēdam vai motociklam.
Hobija drons lido nelielā attālumā no operatora, bieži apstājas gaisā vai veic īsus manevrus. Savukārt kaujas drons autonomi var lidot vairākus desmitus un pat simtus kilometru noteiktā virzienā, sekojot iepriekš iestatītam maršrutam.
Hobija drona operators parasti atrodas tuvumā un visbiežāk ir tiešā redzamībā. Savukārt kaujas drona operators parasti nav redzams un var atrasties daudzu kilometru attālumā.
Attiecībā uz iedzīvotāju rīcību vietnē norādīts, ka hobija drona gadījumā parasti nav iemesla satraukumam, ja tiek ievēroti lidojumu reglamentējošie noteikumi, iedzīvotāju privātums un lidojuma drošība. Savukārt ieraugot kaujas dronam līdzīgu objektu speciālisti rekomendē netuvoties un ziņot pa tālruni 112.