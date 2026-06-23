FOTO: vecticībnieku skits māla pakalnos - iemaldījāmies Latgales klosterī, kuram līdzīga nav nekur citur pasaulē
Līvānu novada nomalē, starp Latgales mežiem un pakalniem, slejas sena koka lūgšanu ēka. Vēl pirms dažiem gadiem tā lēnām gāja bojā un šķita lemta izzušanai. Šodien šurp atkal dodas cilvēki.
Te skan lūgšanas, pulcējas svētceļnieki, notiek krusta gājieni un labdarības pasākumi. Bet pats svarīgākais – tieši šeit vecticībnieki veido skitu, kas var kļūt par pirmo funkcionējošo Pomoras vecticībnieku klosteri mūsdienu pasaulē.
Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju vecticībnieki jau sen ir neatņemama valsts kultūrainavas daļa. Viņu dievnami sastopami Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos un desmitiem mazāku apdzīvotu vietu.
Taču tikai retais zina, ka savulaik vecticībniekiem bija ne vien draudzes, bet arī klosteri, kuros cilvēki veltīja savu dzīvi lūgšanām un kalpošanai Dievam. Šī tradīcija 20. gadsimtā gandrīz pilnībā izzuda. Tagad entuziastu grupa cenšas to atdzīvināt.
Četri gadsimti vēstures
Vecticības vēsture Latvijā sākas jau 17. gadsimtā. Pēc patriarha Ņikona baznīcas reformas daļa ticīgo atteicās pieņemt jaunos dievkalpojumu noteikumus un Krievijas valstī tika pakļauti vajāšanām.
Daudzi meklēja patvērumu toreizējās Polijas–Lietuvas kopvalsts pierobežā, mūsdienu Latvijas teritorijā. Īpaši daudz ieceļotāju apmetās Latgalē. Šeit izveidojās draudzes un lūgšanu nami, radās spēcīgas kopienas.
Laika gaitā Latvijas vecticība kļuva par vienu no nozīmīgākajiem Pomoras novirziena centriem Eiropā. Arī šodien lielākā daļa valsts vecticībnieku draudžu atrodas tieši Latgalē.
“Vēlos teikt, ka Latvijā vecticībnieki šodien jūtas labāk nekā Krievijā. Šeit tā ir tradicionāla konfesija līdzās katoļiem, luterāņiem un pareizticīgajiem,” saka Līvānu vecticībnieku draudzes garīgais vadītājs Fjodors Behčanovs. “Savukārt Krievijā vecticībniekus joprojām uzskata par šķeltniekiem. Tur valda priekšstats, ka visi pieder pareizticībai, bet pareizticība ir tikai Krievijas Pareizticīgā baznīca.”
Senpareizticīgo Pomoras baznīcu no citām vecticībnieku atzarojuma grupām, tā dēvētajiem popoviešiem, atšķir tas, ka tajā nav priesteru. Draudzes vada garīgie vadītāji – cienījami un izglītoti laji. Viņi arī veic baznīcas rituālus.
Neraugoties uz daudzajiem vēstures pārbaudījumiem, Latvijas vecticībniekiem ir izdevies saglabāt ne tikai ticību, bet arī lūgšanu valodu, tradīcijas, dziedāšanas kultūru un īpašu dzīvesveidu.
Vieta, kuru nedrīkstēja pamest
Ideja par skita izveidi radās jau 2016. gadā. Sākotnēji projekta autori apsvēra citu vietu, taču liktenis lēma citādi. Vienā no braucieniem viņi nonāca Mālkalnu ciemā. Šeit atradās sena lūgšanu ēka, kas tika uzcelta 20. gadsimta sākumā.
Redzētais viesus satrieca. Ēka daudzus gadus bija stāvējusi tukša un strauji sabrukusi. Jumts tecēja, telpas kļuva neizmantojamas, apkārtējā teritorija aizauga.
“Vienīgais salīdzinājums, kas man nāk prātā, ir ievainots karavīrs, kuru pamet kaujas laukā. Armija ir aizgājusi, bet viņš paliek viens, lai nomirtu. Tieši tāda sajūta mani pārņēma, kad pirmo reizi ieraudzīju šo lūgšanu namu,” atceras skita izveides projekta vadītājs Ašots Mamikonjans, vecticībnieks ar armēņu saknēm.
Tomēr speciālisti, kuri apskatīja ēku, nonāca pie negaidīta secinājuma. Neraugoties uz ilgstošo pamestību, būve bija saglabājusi savu izturību un tika uzcelta pilnīgā saskaņā ar vecticībnieku sakrālās arhitektūras tradīcijām.
Tika pieņemts lēmums – Mālkalniem jādod otra iespēja. Taču runa nebija tikai par arhitektūru. “Tūkstošiem cilvēku šeit gadiem ilgi lūgušies, kristīti, laulāti un izvadīti pēdējā gaitā. Tā ir ļoti izlolota un izlūgta vieta. To var sajust uzreiz. Būtu noziegums ļaut tai vienkārši pazust,” saka Ašots Mamikonjans.
Kas ir skits?
Cilvēkam, kurš ir tālu no baznīcas dzīves, vārds skits var šķist neierasts. Būtībā tas ir neliels klosteris, kurā dzīvo vairāki mūki jeb inoki – cilvēki, kuri pilnībā veltījuši sevi garīgajai dzīvei.
“Kas ir inoks? Tas ir Jēzus Kristus karavīrs,” stāsta Fjodors Behčanovs. “Šis karavīrs necīnās ar cilvēkiem, bet gan ar nešķīstajiem gariem. Gari baidās no inokiem kā no uguns. Ja ir inoks, tad tur dēmoni nevar uzturēties. Lai uzvarētu šos ļaunos garus un stiprinātu baznīcu, ir nepieciešams klosteris. Ir vajadzīgs cilvēks, kurš pilnībā veltī sevi Dievam. Tad baznīca kļūst garīgi stiprāka. Cilvēki dodas uz dievnamu, bet svētceļnieki brauc uz klosteri.”
Fjodors Behčanovs ir viens no vecticībnieku skita izveides iniciatoriem Mālkalnos. Viņš skaidro, ka skits ir neliels klosteris, kurā var dzīvot trīs līdz pieci inoki. Viņš arī ar nožēlu atzīst, ka pasaulē jau sen vairs nav vietas, kur Pomoras vecticībnieki varētu dzīvot pilnvērtīgu mūku dzīvi. Savulaik viņiem bija gan skiti, gan klosteri.
“Man vēl bija iespēja sastapt pēdējās mūsu vecticībnieku ticības inokiņas Austrumkazahstānā, Rideras pilsētā,” atceras garīgais vadītājs. “Pie Ķīnas robežas Altaja kalnos atradās sieviešu klosteris. 20. gadsimta sākumā tajā dzīvoja apmēram simts inokiņu. Taču 20. gadsimta 30. gadu vidū tas beidza pastāvēt. Mūķenes pārcēlās uz Rideru, nopirka māju un dzīvoja tur. Es šajā mājā biju 1992. gadā un sarunājos ar divām inokiņām, kuras vēl bija palikušas no tā klostera. Viņām jau bija vairāk nekā astoņdesmit gadu.”
Pēc viņu aiziešanas dzīva mūku tradīcija vecticībnieku vidū faktiski pārtrūka. Tāpēc skita izveide Latgalē daudziem vecticībniekiem tiek uztverta kā vēsturisks notikums.
Tautas būve
Darbi, lai veco lūgšanu namu pārvērstu par skitu, noritēja pakāpeniski. Nauda tika vākta burtiski visā pasaulē. Palīdzēja vecticībnieku draudžu locekļi, atsevišķi mecenāti un labdari. Vieni ziedoja līdzekļus, citi brauca un strādāja paši savām rokām.
“Ir viena ļoti svarīga lieta – šis projekts ir kļuvis patiesi tautisks,” saka Ašots Mamikonjans. “Tas nekad nav bijis viena sponsora projekts un, ceru, nekad arī nekļūs. Cilvēki palīdz ar visu, ko var – ar darbu, ziedojumiem, lietām, kas nepieciešamas saimniecības iekārtošanai. Pateicoties tam, projekts ir ieguvis savu inerci un attīstās. Svētceļnieki palīdz iekārtot iekšējās telpas, atved nepieciešamās mēbeles un sadzīves priekšmetus. Jau tagad nelielas cilvēku grupas šeit ierodas uz vairākām dienām.”
Dažu gadu laikā izdevies paveikt milzīgu darba apjomu. Atjaunotas iekšējās telpas, ierīkotas saimniecības telpas, sakārtots arī dziļais pagrabs pārtikas uzglabāšanai. Viens no svarīgākajiem posmiem bija pilnīga jumta nomaiņa. Šie darbi tika pabeigti pagājušā gada beigās. Atliek vien atjaunot bijušā lūgšanu nama kupolu. Šā gada plānos ir jaunu durvju uzstādīšana, ūdens dziļurbuma ierīkošana un teritorijas turpmāka labiekārtošana.
Ar mūziku un dziesmām
Pirms vairākiem gadiem Līvānos tika izveidots vokālais ansamblis Razdoļje. Par māksliniecisko vadītāju no Daugavpils tika uzaicināta Latgalē labi zināmā dziedātāja un pieredzējusī vokālā pedagoģe Jeļena Boreļa. Ilga un rūpīga darba rezultātā viņa amatierkolektīvu pacēla gandrīz profesionālā līmenī. Pietiek pateikt, ka Dziesmu svētku skatē ansamblis Razdoļje ieguva pirmās pakāpes diplomu.
Šā ansambļa uzstāšanās šodien jau kļuvušas par Līvānu kultūras vizītkarti. Un tā sagadījās, ka lielākā daļa kolektīva dalībnieku ir vecticībnieki. Arī Ašota sieva Zoja. Tāpēc ideja sarīkot lielu labdarības koncertu, kura ieņēmumi tiktu novirzīti skita izveidei, visiem šķita saistoša un tika uzņemta ar entuziasmu.
Pirmais šāds koncerts notika pirms diviem gadiem Daugavpilī, pilsētas lielākajā koncertvietā – Kultūras pilī. Lūk, kā to atceras Ašots Mamikonjans: “Šīs idejas neprāts bija acīmredzams ikvienam, kuram bija kaut neliela saistība ar šovbiznesu. Taču, ja uz ideju paskatās vēsi un bez emocijām, izrādās, ka viss nemaz nav tik biedējoši. Jā, mēs domājām, ka savākt 700 skatītāju uz kāda nelielas pilsētas nepazīstama kolektīva koncertu ir neiespējami. Bet! Koncertā piedalījās arī daugavpiliešu iemīļoti dziedātāji un mūziķi. Un pats galvenais – auditorija. Nu nevar taču būt tā, ka pilsētā, kur dzīvo tūkstošiem vecticībnieku, neatrastos 700 skatītāju labdarības koncertam, kura mērķis ir vākt līdzekļus skita būvniecībai. Vajadzēja tikai viņus sasniegt, un viss izdosies. Un tā arī notika – viss izdevās! Tas bija pārsteidzoši, bet tā ir taisnība.”
Pēc gada tajā pašā zālē notika vēl viens liels labdarības koncerts, bet šogad tiek gatavots jauns. Turklāt vecticībnieki rīko labdarības koncertus arī Līvānos. Viens no tiem notika šā gada pavasarī Lieldienās. Pēc koncerta vairāk nekā simt cilvēku devās uz Mālkalniem, lai piedalītos dievkalpojumā.
Kurš kļūs par pirmo inoku?
Pats interesantākais ir tas, ka vecticībnieku baznīcas skita būvniecība pakāpeniski pārstāja būt tikai būvniecība. Šeit radās garīgā dzīve.
Sākumā šurp sāka braukt dažādu Latvijas vecticībnieku draudžu garīgie vadītāji. Pēc tam sāka notikt regulāri dievkalpojumi. Vēlāk ieradās svētceļnieki. Šodien Mālkalnos ierodas cilvēki no dažādiem Latvijas novadiem un reizēm arī no ārvalstīm. Lielu pasākumu laikā šeit pulcējas daudz cilvēku.
“Ja mēs vienkārši remontētu ēku, tas arī būtu svarīgs darbs. Taču tagad skits jau dzīvo savu dzīvi. Cilvēki brauc paši, bez īpašiem uzaicinājumiem,” stāsta Ašots Mamikonjans.
Pēc viņa teiktā, daži svētceļnieki paliek šeit uz vairākām dienām, palīdz saimniecības darbos un piedalās dievkalpojumos. Formāli skits vēl nav pabeigts – tajā joprojām nav pastāvīga inoka. Taču faktiski tas jau darbojas.
Par pārsteigumu organizatoriem kļuva citu konfesiju pārstāvju interese. Skitu jau apmeklējušas katoļu misionāru grupas no dažādām valstīm. Šeit notiek tikšanās, sarunas par vecticības vēsturi un tās vietu mūsdienu Eiropā. Nesen Mālkalni tika iekļauti arī katoļu svētceļojumu maršrutā pa Latgali.
Pēc Ašota Mamikonjana teiktā, daudzus piesaista pats Latvijas vecticības fenomens: “Vecticībniekiem simtiem gadu ir izdevies vienlaikus saglabāt ticību, kultūru un valodu. Mūsdienu pasaulē šādi piemēri sastopami reti.”
Laikā, kad daudzas Eiropas tradicionālās kopienas saskaras ar krīzi un draudžu locekļu skaita samazināšanos, šī pieredze izraisa patiesu interesi. Kurš kļūs par pirmo inoku? Šis, iespējams, vissvarīgākais jautājums pagaidām paliek atklāts. Kandidāti ir, taču lēmuma pieņemšanai nepieciešams laiks un nopietna garīgā sagatavošanās.
“Ja šeit būs pilnvērtīga garīgā dzīve, tad ar laiku noteikti atradīsies cilvēks, kurš būs gatavs uzņemties šādu kalpošanu,” ir pārliecināts Ašots Mamikonjans.
Tieši tādēļ organizatori jau no paša sākuma lika uzsvaru ne tikai uz ēkas atjaunošanu, bet arī uz regulāriem dievkalpojumiem. Viņu pārliecība ir tāda, ka vispirms ir jārodas garīgajai telpai un tikai pēc tam – tās pastāvīgajiem sargātājiem.
Taciņa, kuru meklē no jauna
Skita veidotājiem nepatīk skaļi vārdi. Viņi nerunā par unikāla objekta būvniecību vai grandiozu projektu.
“Mēs neradām neko jaunu. Mēs vienkārši cenšamies no jauna atrast taciņu, pa kuru jau reiz gāja mūsu priekšgājēji,” skaidro skita būvniecības projekta vadītājs.
Šajos vārdos, iespējams, slēpjas viss galvenais, kas šobrīd notiek Mālkalnos. Latvijas vecticībnieki nemēģina izgudrot jaunu tradīciju. Viņi atgriež dzīvē veco – to, kas savulaik palīdzēja viņu senčiem saglabāt ticību vajāšanu un pārbaudījumu gados.
Starp Latgales laukiem un mežiem pakāpeniski top ne tikai atjaunots lūgšanu nams. Atdzimst vieta, kur lūgšana atkal kļūst par dzīves centru. Un, ja vēl pirms desmit gadiem vecais dievnams māla pakalnos šķita nolemts izzušanai, tad šodien ap to jau izveidojusies dzīva cilvēku kopiena, kas šo vietu uzskata par savējo. Tas nozīmē, ka skita vēsture Mālkalnos tikai sākas.