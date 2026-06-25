"Klusēt vairs nav iespējams!" patvēruma meklētāju centrs “Mucenieki” ticis “pārbāzts” un vietējie sāk celt trauksmi
Mucenieku ciema iedzīvotāju grupā sākusies diskusija, ka jāvāc paraksti, lai vērstos pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu izvērtēt situāciju un aizsargāt iedzīvotāju intereses. Vietējā sabiedrība nejūtas droši savā vidē.
Mēneša sākumā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” bija aizņemtas 455 vietas no 450, tādā veidā pārsniedzot centra kapacitāti. Nesen tur viesojās Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA), pēcāk skarbi kritizējot centrā notiekošo.
Lūgs aizsargāt intereses
“Mēs uzskatām, ka pašreizējais patvēruma meklētāju skaits Muceniekos ir nesamērīgs attiecībā pret nelielo vietējo iedzīvotāju kopienu un rada pārmērīgu slogu ciema infrastruktūrai, drošības sajūtai un ikdienas dzīvei.
Arī valsts amatpersonas nesen norādījušas, ka “Mucenieku” centra noslodze pārsniedz tā projektēto kapacitāti. Tāpēc Mucenieku aktīvisti gatavo vēstuli iekšlietu ministram un citām atbildīgajām amatpersonām, aicinot nekavējoties izvērtēt situāciju, stiprināt sabiedrisko drošību un rast risinājumus, kas aizsargātu vietējo iedzīvotāju intereses,” vēsta ieraksts Mucinieku iedzīvotāju “Facebook” grupā.
Iedzīvotāji komentāros raksta par agresīvu uzvedību, bļaustīšanos naktīs, apkārtnes piedrazošanu un situācijām, kas rada bailes un nedrošības sajūtu ģimenēm ar bērniem. Iedzīvotāji uzskata, ka “Mucenieku” centra vadībai un atbildīgajām iestādēm ir daudz aktīvāk jāskaidro mūsu sabiedrības sadzīves normas un noteikumi jau kopš pirmās dienas. Tāpat ir svarīgi, lai pašvaldības policija regulāri patrulētu ciemata teritorijā. Tikai stingrāka noteikumu kontrole un abpusēja cieņa var palīdzēt novērst konfliktus un nodrošināt kārtību.
Sola kārtību
Mēneša sākumā Mucenieku centru apmeklēja jaunais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA), un pēc šī apmeklējuma viņš izteicās visai skarbi.
“Patvēruma meklētāju centrus pārpludina bari ar Somālijas, Sudānas, Bangladešas, Šrilankas u.c. eksotisku valstu pilsoņiem, kurus uztur par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Viņi brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, apkārtējo vidi ir pataisījuši par miskasti. Viņi necenšas slēpt, ka ir nelegāli šķērsojuši Latvijas ārējo robežu, un labi saprot, kā ļaunprātīgi izmantot Eiropas Komisijas regulējumu savā labā. Viņi “ieņirdz” par Latvijas un Eiropas humānismu. Uzskatu, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts robežsardze nav izdarījusi visu iespējamo, lai to novērstu. Šādas personas nevarēs brīvi staigāt apkārt un netiks paturētas Latvijā,” norāda ministrs.
Intervijā Latvijas Radio vaicāts, vai pēc šādas kritikas ir pamats gaidīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un robežsardzes vadības nomaiņu, Dombrava atteica, ka viņa mērķis neesot par katru cenu kādu sodīt. Viņa mērķis esot panākt drošības situācijas sakārtošanu atbilstošā līmenī.
"Bēgļu" aizstāvji sašutuši
Savukārt sabiedriskā organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem” iekšlietu ministra izteikumus nosodījusi.
Biedrība norāda, ka ministra izteikumi rada priekšstatu, ka Eiropas Savienības un cilvēktiesību normas ir mazsvarīgas vai pārkāpjamas, tādējādi apdraudot Latvijas kā tiesiskas valsts reputāciju. Organizācijā uzskata, ka šāda ministra attieksme rada risku, ka tā varētu tikt uzskatīta par pieņemamu iesaistīto institūciju, tai skaitā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku, darbā. Biedrība uzsver, ka Latvija nevar izraidīt cilvēkus, kuru patvēruma pieteikumi jau ir pieņemti un reģistrēti. Uz šiem cilvēkiem attiecas patvēruma procedūra, kas ietver patvēruma pieteikuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par starptautiskās aizsardzības piešķiršanu vai atteikšanu. Latvijā šos lēmumus pieņem PMLP.
No Āfrikas un Dienvidāzijas
Šogad piecos mēnešos patvēruma meklētāju skaits sasniedza 490 personas, pērn – 1288 personas, 2024. gadā – 801 personu un 2023. gadā – 1624 personas.
Šogad visvairāk patvēruma meklētāju ir no Somālijas (71 persona), Ēģiptes (51 persona), Afganistānas (41 persona), Pakistānas (40 personas), Bangladešas (39 personas) un citām valstīm.