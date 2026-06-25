Cik drošs ir tava dzīvokļa vecais balkons? Nesens gadījums ar ēku Rīgā varēja beigties ļoti traģiski
Padomju laikā būvētās mājas joprojām veido nozīmīgu daļu no Latvijas dzīvojamā fonda, un līdz ar ēku novecošanu arvien aktuālāks kļūst jautājums par to konstrukciju, tostarp balkonu, tehnisko stāvokli un drošību.
“Kas Jauns Avīze” jau rakstīja, ka nesen Rīgā, Staiceles ielā, daudzdzīvokļu ēkai nobruka sestā stāva balkons, sabojājot arī divus zemāk esošos.
Lai gan Rīgas pašvaldība neapkopo atsevišķu statistiku par balkonu stāvokli, pašvaldības un arī Ekonomikas ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka daļai ēku nepieciešami remontdarbi un regulāra tehniskā uzraudzība.
Rīga apzina bīstamās būves
Galvaspilsētas pašvaldībā netiek apkopota atsevišķa statistika par balkonu un lodžiju tehnisko stāvokli daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Vienlaikus Pilsētas attīstības departaments informēja, ka patlaban apzinātas vairāk nekā 160 bīstamas būves, tostarp daudzdzīvokļu ēkas vai to daļas. Vairāk nekā 70 gadījumos noteikts ekspluatācijas aizliegums visai ēkai vai tās daļai. Šie dati gan attiecas ne tikai uz daudzdzīvokļu namiem. Ierobežoto resursu dēļ plānoto pārbaužu prioritāte ir mazstāvu koka dzīvojamās ēkas pie maģistrālajām ielām. Papildus tam pārbaudes notiek pēc saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
Departamenta ieskatā balkonu tehniskās problēmas visbiežāk sastopamas padomju laikā būvētajās ēkās, kuras netiek pienācīgi uzturētas vai atjaunotas. Savukārt detalizētāka informācija par konkrētu sērijveida ēku, tostarp 316. un 318. sērijas namu balkonu, tehnisko stāvokli ir Ekonomikas ministrijas rīcībā, jo ministrija veikusi attiecīgus pētījumus dažādās Latvijas pilsētās.
Apsekotas 20 ēkas četrās pilsētās
Turpinot padomju laikā celto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izpēti, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvspeciālistiem 2024. gadā veikusi 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehnisko izpēti. Tās mērķis bija novērtēt ēku atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām, kā arī identificēt konstrukciju bojājumus un iespējamos riskus. Vienlaikus izstrādāti arī tipveida risinājumi ēku konstrukciju stiprināšanai un atjaunošanai gadījumos, kad tas nepieciešams.
Izpētes laikā tika tehniski apsekotas 20 šādu sēriju dzīvojamās ēkas Rīgā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē, kuras ekspluatācijā nodotas laikā no 1963. līdz 1973. gadam. Pētījuma rezultāti liecina, ka ēku nesošās konstrukcijas kopumā atbilst mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām, līdz ar to šīs ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai. Tomēr vairākās ēkās konstatēti atsevišķi bojājumi, kas gan neietekmē būves drošumu, taču īpašniekiem būtu jānovērš. Pētnieki secinājuši, ka nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli bieži negatīvi ietekmē jumta seguma nolietojums un nepietiekami efektīvi lietusūdens novadīšanas risinājumi. Tāpat katrā no apsekotajām ēkām atklāti individuāli bojājumi vai inženiertīklu avāriju radītas sekas.
Novērtējot balkonu tehnisko stāvokli, atklāti gan nelieli bojājumi, kas neietekmē ēkas drošumu, gan arī balkoni pirmsavārijas stāvoklī, kuriem nepieciešami steidzami remontdarbi vai citi drošības pasākumi.
Par visu atbild īpašnieks
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, tostarp balkonu un lodžiju, uzturēšanu atbildīgi ir īpašnieki jeb īpašnieku kopība un arī pārvaldnieks.
Ja tiek konstatēta būves bīstamība, īpašniekiem tiek uzdots demontēt vai nostiprināt bīstamās konstrukcijas vai kā citādi novērst apdraudējumu.
Ja tas netiek darīts, pašvaldība var uzsākt piespiedu izpildes procesu, piemērojot piespiedu naudu vai aizvietotājizpildi, kad nepieciešamie minimālie drošības pasākumi tiek veikti par pašvaldības līdzekļiem, izdevumus vēlāk piedzenot no īpašnieka, informēja Pilsētas attīstības departamentā.
Būvnormatīvs LBN 405-21 nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām ne retāk kā reizi desmit gados jāveic periodiskā tehniskā apsekošana, kuru pasūta īpašnieki un veic sertificēts būvspeciālists. Lēmumi, ko dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi būvniecības jautājumos, ir saistoši ikvienam dzīvokļa īpašniekam.