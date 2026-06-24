Nozagt miljonu dažās minūtēs. Pēdējo gadu iespaidīgākās dārglietu laupīšanas
Noziedzīgajai pasaulei dārglietu vilinājums nav svešs – likumpārkāpēji iekāro gan rotas, gan ekskluzīvus pulksteņus. Šādas zādzības vai laupīšanas tiek rūpīgi plānotas, un dažas no tām atgādina “Oskara” balvas cienīgus kino trillerus.
Pāris gadījumos laupītāji izcēlušies ne tikai ar izdomu, bet arī ar īpašu nekaunību.
Pārdroša laupīšana Vecrīgā
Nekaunīgais noziegums satricināja galvaspilsētu pērn aprīlī. Izmantojot šaujamieročus, tika aplaupīts ekskluzīvu pulksteņu veikals “Baltic Watches” Vecrīgā.
Videonovērošanas kameras ierakstā redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens noziedznieks izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu. Vainīgie ar tumšas krāsas automašīnu “Volkswagen Golf 5” ar zagtām valsts reģistrācijas numurzīmēm šķērsoja Akmens tiltu un nozuda.
Starptautiskā sadarbībā likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas – vecumā līdz 30 gadiem. Turpinot sadarbību ar citām Eiropas valstīm, īstenota virkne operatīvo un izmeklēšanas darbību, kas ļāva noskaidrot precīzu meklēto vīriešu atrašanās vietu, un pērn oktobrī trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā. Viņi Somijā jau gatavojušies nākamajai laupīšanai līdzīgi kā Latvijā. Somijas likumsargi personas aizturēja gatavošanās stadijā, un patlaban viņiem Somijā celtas apsūdzības. Ceturtais iesaistītais ir meklēšanā. Latvijā laupītāji ieradušies gluži legāli – kā tūristi. Nolaupīto pulksteņu liktenis nav zināms.
Iekāro dārglietas un pulksteņus
Pērnā gada laupīšana ekskluzīvo pulksteņu veikalā Vecrīgā nav vienīgais šāds gadījums – dārglietu veikali aplaupīti arī iepriekš, turklāt Latvijas iedzīvotāji paviesojušies kaimiņvalstīs, bet kaimiņi pie mums.
Nekaunīga laupīšanas gaišā dienas laikā notika 2012. gada augustā Rīgā, Dzirnavu ielā. Divi vīrieši juvelierveikala personālam piedraudēja ar pistolei līdzīgu priekšmetu un nolaupīja rotaslietas. Precīzs zaudējumu apmērs netika atklāts, un nav arī ziņu, ka laupītāji būtu aizturēti un saņēmuši sodu.
2015. gada vasarā divi vīrieši aplaupīja juvelierizstrādājumu veikalu Rīgā, Ziepniekkalna mikrorajonā. Viņu guvums – zelta izstrādājumi vairāku tūkstošu eiro vērtībā. Videokameru ierakstos redzams, ka noziedznieki pat nav centušies slēpt sejas. Publiskajā telpā nav ziņu, vai vainīgie noķerti un notiesāti. Tā paša gada sākumā trīs Latvijas iedzīvotāju banda aplaupīja juvelierveikalus Lietuvā – Klaipēdā, Palangā un Mažeiķos. Paņemti zelta izstrādājumi vairāk nekā 260 000 eiro vērtībā. Noziedznieki notiesāti uz sešiem septiņiem gadiem cietumā, un viņiem jāatlīdzina zaudējumi. Kāds Tallinas pulksteņu veikala aplaupītājs aizturēts Rīgā 2016. gadā un izdots Igaunijai. Savukārt trīs Lietuvas pilsoņi mēģināja aplaupīt juvelierizstrādājumu veikalu Daugavpils centrā, draudot ar pistoli un izmantojot asaru gāzi. Mēģinājums nebija veiksmīgs, un noziedznieki aizbēga, atstājot somas ar laupījumu. Visi trīs aizturēti, divi jau iepriekš bijuši tiesāti.
Aptur lidmašīnu un nolaupa dimantus
Kur dimanti, tur kaislības un dažkārt arī noziedznieku interese. Viena no pārdrošākajām un nekaunīgākajām laupīšanām notika 2013. gada 18. februārī Briseles lidostā. “Antwerp World Diamond Centre” (Antverpenes Dimantu centrs), kas pārstāv un pārvalda Antverpenes dimantu industriju Beļģijā, to nodēvēja par vienu no vērienīgākajām laupīšanām, kāda jebkad piedzīvota.
Noziedznieki divās automašīnās, kuru marķējums atgādināja policijas auto un kurās atradās it kā policijas formās tērpušies vīri, izbrauca cauri drošības barjerām un lielā ātrumā panāca pasažieru lidmašīnu, kas jau atradās uz skrejceļa. Viņi piespieda personālu atvērt kravas nodalījumu, kurā atradās dimanti, nolaupīja 120 iepakojumus un aizbrauca. Laupīšana aizņēma vien pāris minūšu, lidostas darbinieki nepaspēja noreaģēt, un lidmašīnas pasažieri pat neko nepamanīja.
Sākās vērienīga meklēšanas operācija. Sadarbojoties Beļģijas, Francijas un Šveices likumsargiem, izdevās atgūt daļu no 50 miljonus ASV dolāru vērtajiem akmentiņiem. Noziedzniekiem tika konfiscēti dārgakmeņi un nauda, arestēti vairāki cilvēki. Francijā tika aizturēts viens no laupītājiem, Šveicē – seši, bet Beļģijā aizturēti 24 cilvēki, kas bija saistīti ar šo noziegumu.
Uzlauž 120 no 160 seifiem
Dimantu pasaulē Beļģija ir viena no lielākajām spēlētājām, un tirdzniecība koncentrējusies Antverpenē. Zinātāji teic, ka lielajās dimantu biržās valdot augsti ētikas principi. Tirgotājs var mierīgi doties pēc kafijas un atstāt savus dārgumus uz galda – neviens pat nedomās tiem pieskarties.
Taču laupītājiem dārgakmeņi ir liels vilinājums. Neraugoties uz drošības pasākumiem, 2003. gada februārī jau iepriekšminētajā “Antverpenes Dimantu centrā” iekļuva noziedznieki un atvēra 120 no 160 seifiem. Tika nozagti neapstrādāti dimanti un citi dārgakmeņi, kā arī zelts un sudrabs. Noziedzīgās grupas vadītāju Leonardo Notarbartolo notiesāja uz desmit gadiem cietumā, taču lielākā daļa laupījuma netika atgūta.
Bandīti maskējas par sievietēm
Trillera cienīgs sižets 2008. gada decembrī risinājās “Harry Winston” salonā Parīzē. Neilgi pirms slēgšanas tur ieradās četri bruņoti vīrieši, tērpušies sieviešu drēbēs un parūkās. Gan no salona, gan noliktavas telpām tika nolaupītas dārglietas un ekskluzīvi pulksteņi. Publiskajā telpā ziņas par zaudējumu apjomu ir atšķirīgas, bet vidēji tie varētu būt aptuveni 112 miljoni ASV dolāru.
Vēlāk par šo laupīšanu, tās organizēšanu un iesaisti aizturēti 25 cilvēki vecumā no 22 līdz 67 gadiem. Daļa naudas, ko zagļi bija saņēmuši, pārdodot nolaupītos juvelierizstrādājumus, tika atgūta – apmēram 80% no nolaupītā vērtības.
Šis salons tika aplaupīts arī pirms tam – gadu iepriekš. Ļaundari aiznesa sev līdzi dārglietas par desmit miljoniem eiro.
Grimu un parūkas izmantoja arī divi vīrieši, kas Londonā 2009. gada augustā aplaupīja veikalu “Graff Diamonds”. Viņi piedraudēja ar ieročiem un paņēma vairāk nekā četrdesmit rotaslietu: gredzenus, aproces, kaklarotas un pulksteņus apmēram 40 miljonu mārciņu vērtībā. Viena kaklarota bija 3,5 miljonus mārciņu vērta.
Kā vēsta izdevums “The Guardian”, laupītāji draudējuši ar ieroci pārdevējai un piespieduši viņu iztukšot vitrīnas. Pēc laupīšanas abi ar BMW steigušies prom no nozieguma vietas, bet viņu auto sadūries ar taksometru. Pēc sadursmes laupītāji pārsēdušies līdzzinātāju auto, bet sasistajā BMW starp vadītāja sēdekli un rokasbremzi bija iesprūdis mobilais tālrunis. Pēc tajā atrodamās informācijas policija nāca bandītiem uz pēdām. Galvenais organizators, Etiopijā dzimušais Amans Kasajs, tika notiesāts uz 23 gadiem cietumā, bet nozagtās rotaslietas netika atgūtas. Ir versija, ka tās varētu būt sadalītas, lai dārgakmeņus pēc atkārtotas apstrādes atkal varētu laist tirgū.
Kurš noķers “Rozā panteras”
Vērienīga dārglietu laupīšana notika 2013. gada vasarā Francijā, Kannās – no Izraēlas miljardiera Ļeva Ļevjeva kolekcijas tika nozagti dārgakmeņi un luksusa pulksteņi aptuveni 136 miljonu dolāru vērtībā. To paveica vientuļš laupītājs – savāca dārgumus un nozuda bez pēdām. Tas notika viesnīcā “Carlton Hotel”, kur šīs dārglietas bija izstādītas apskatei.
ASV mediju aģentūra “Associated Press”, atsaucoties uz policiju, ziņoja, ka zaglis piedraudējis izstādes darbiniekiem un apmeklētājiem, piepildījis portfeli ar dārglietām un izlēcis pa logu. Soma izkritusi, tomēr laupītājs savācis dārgumus un aizbēdzis. Šī laupīšana tika saistīta ar noziedzīgo grupējumu “Pink Panthers” (Rozā panteras).
Interpols uzskata, ka “Rozā panteras”, kas nosauktas Pītera Sellersa komēdijās redzamā dimanta vārdā, ir liela dārgakmeņu zagļu banda no bijušās Dienvidslāvijas. Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem uz tās sirdsapziņas ir desmitiem iespaidīgu laupīšanu visā pasaulē, tostarp Dubaijā, Japānā, Londonā, Parīzē, Beļģijā un ASV. Tiek lēsts, ka viņi nolaupījuši dārglietas aptuveni 500 miljonu dolāru vērtībā.
“The Guardian” vēsta, ka “Rozā panterām” raksturīga nevainojama plānošana un Holivudas stila teatrālisms. Piemēram, Dubaijā viņi ar diviem limuzīniem iebrauca juvelierizstrādājumu veikala skatlogā, bet Francijā, Vidusjūras piekrastes pilsētā Sentropēzā, noziedznieki laupīšanas laikā bija tērpušies puķainos T kreklos un ar guvumu aizbēga motorlaivā. Tokijā viņi ar asaru gāzi apšaudīja juvelierizstrādājumu veikala “Le Supre-Diamant Couture de Maki” darbiniekus, ar āmuru izsita vitrīnu un aizbēga ar 31,5 miljonus dolāru vērto vēsturisko “Comtesse de Vendome” (grāfienes de Vendomas) kaklarotu.
Saistībā ar bandu savu izmeklēšanu veica amerikāņu žurnālists Deivids Samuelss (“The New Yorker”). Viņš izpētīja, ka tā radusies laikā, kad Balkānos notika karadarbība un bija noteiktas starptautiskās sankcijas. Attīstījies melnais tirgus, un aktivizējušies noziedznieki. Kāds anonīms bandas loceklis žurnālistam pastāstījis, ka pastāv četras galvenās “Rozā panteru” grupas, kas radušās no Melnkalnes dimantu zagļu bandas. Kopumā labi organizētajā starptautiskajā noziedznieku tīklā darbojušies aptuveni 200 cilvēku, un noziegumi pastrādāti apmēram divdesmit valstīs. Pēc Interpola aplēsēm, lielākā daļa “Rozā panteru” bandas locekļu esot no Bosnijas, Melnkalnes, Kosovas un Serbijas.
Amsterdamā bāzētā pētnieciskās žurnālistikas organizācija OCCRP, kas ir viena no lielākajām pasaulē, par “Rozā panteru” noziegumiem arī savākusi plašu materiālu. Pēc viņu vēstītā, britu policija bandai iesauku devusi pēc tam, kad izrādījās, ka “Graff Diamonds” nolaupītais 657 000 ASV dolāru vērtais zilais dimants atrodas viena noziedznieka draudzenes sejas krēma burciņā – slēptuvē, kas tika izmantota kādā no filmas “Rozā pantera” sērijām. Policija uzskata, ka bandīti iepriekš bijuši saistīti ar sportu vai militāro nozari. Noziedzīgais grupējums sastāv no mazām mobilām vienībām, un ikdienā šie cilvēki strādā visparastākos darbus, piemēram, viens no “Graff Diamonds” aplaupītājiem bijis apkopējs slimnīcā Šveicē. Grupas locekļi ceļojuši ar derīgām pasēm, kas izsniegtas citām personām. Ne viens vien šī grupējuma dalībnieks ir aizturēts un notiesāts.
113 miljoni eiro un 61 aizdedzināts auto
Laupīšanas un zādzības no muzejiem ir atsevišķs stāsts, bet šo notikumu nevar nepieminēt. Latvijas mediji to dēvēja par gadsimta zādzību, bet vācu prese norādīja – ir apzagta ne tikai Vācija, bet Eiropas kultūras mantojums.
2019. gada 25. novembrī pasaules uzmanība tika pievērsta Vācijas pilsētai Drēzdenei, kuras vēsturiskais “Grünes Gewölbe” (Zaļā velve) – viens no vecākajiem muzejiem Eiropā – piedzīvoja dramatisku laupīšanu.
Noziedznieki pirms tam sarīkoja ugunsgrēku, lai pārrautu elektroapgādi un nedarbotos ielas apgaismojums pie muzeja. Īsā laika sprīdī viņi nozaga 18. gadsimta dārglietas – vēsturiskas rotaslietas ar briljantiem, rubīniem un citiem dārgakmeņiem, kuru vērtība tiek lēsta vairāk nekā 113 miljoni eiro. Pēc laupīšanas, bēgot uz Berlīni, viņi aizdedzināja automašīnu pazemes stāvvietā, un rezultātā tika bojāta 61 automašīna.
Aizdomās turamie vēlāk identificēti kā Remmo klana locekļi – labi zināma noziedzīga ģimene Berlīnē. 2023. gadā daļa dārgumu tika atgūta, bet ne viss. Vairāki aizdomās turētie tika arestēti un notiesāti.