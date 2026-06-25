Kas stāv aiz pasūtījuma slepkavībām Latvijā un kā tās atklāt?
Latvijas šā gadsimta jeb pēdējo 25 gadu kriminālajā vēsturē notikušas vairākas slepkavības, kuras grūti klasificēt kā sadzīviskus noziegumus vai spontānus vardarbības uzliesmojumus. Ja arī tas nav pierādīts un vainīgie nav notverti, vienalga ļoti izskatās, ka tās bijušas mērķtiecīgas, profesionāli sagatavotas un pasūtītas izrēķināšanās. Vairāki upuri bijuši saistīti ar tiesībsargājošo jomu – amatpersonas, cilvēki, kurus var dēvēt par likuma kalpiem.
Pasūtījuma slepkavības ir grūti atklāt, jo tās parasti tiek rūpīgi plānotas un organizētas ar vairākiem starpniekiem. Izpildītājs bieži vien nezina, kurš ir pasūtītāja, bet pasūtītājs nepazīst izpildītāju, tāpēc ir grūti pierādīt viņu saistību. Nereti tiek izvēlētas nejaušas vietas, izmantoti sveši transporta un sakaru līdzekļi. Trūkst tiešu liecinieku, bet motīvs var būt netiešs vai slēpts. Bez skaidriem pierādījumiem un atzīšanās šādas lietas balstās uz netiešu faktu ķēdi, kas tiesā bieži nav pietiekama.
Septiņi šāvieni tiesnesim
Pagājuši 25 gadi kopš skaļa un neģēlīga notikuma – 2001. gada 15. oktobrī savas mājas vārtu arkā Rīgā, Lāčplēša ielā 29, ar septiņiem šāvieniem no aizmugures tika nošauts Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs tiesnesis Jānis Laukroze. Šis noziegums radīja plašu rezonansi un bija pirmais 21. gadsimtā, kad noziedznieki vērsušies pret likumiskās varas pārstāvjiem. Tā kā slepkavība notika laikā, kad policija vēl neaizbildinājās ar frāzi “izmeklēšanas noslēpums”, un tuvu stāvošās personas bija gatavas sniegt intervijas, par šo noziegumu mediju telpā saglabājušās daudzas liecības.
Tiesneša Laukrozes slepkavība notika gaišā dienas laikā. Bija pat liecinieki, kas zināja teikt – šāvējs bijis 30–35 gadus vecs vīrietis, aptuveni 184 centimetrus garš, ar īsiem, tumšiem matiem, sportiskas miesasbūves. Slepkavības vietā izmeklēšanas grupa atrada pamestu paštaisītu automātisko ieroci, paņēma arī videokameru ierakstus. Tika izveidots fotorobots, bet rezultātu nekādu.
Apmēram pēc divām nedēļām tika izdots Ministru kabineta rīkojums par pabalsta izmaksu noslepkavotā tiesneša ģimenei un 10 000 latu atlīdzību personai, kas palīdzēs atklāt noziegumu, kā arī nodrošinātu liecinieka aizsardzību. Bet atkal nekā.
Sākotnēji policijas struktūras strādāja divos virzienos – izmeklējot, vai slepkavība ir saistīta ar Laukrozes tiešo darbu vai arī ar ģimenes locekļu profesionālo darbību. Versija, ka slepkava kļūdījies objekta izvēlē, tika atmesta.
Vai darba dēļ?
Noslepkavotā tiesneša kolēģi sarunā ar laikrakstu “Rīgas Balss” tolaik pieļāva, ka slepkavība varētu būt saistīta ar darba jautājumiem. Varbūt ar nacionālboļševiku lietu? Diviem nacionālboļševikiem Laukroze piesprieda brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, vienam – uz pieciem gadiem, atzīstot viņus par vainīgiem terorismā. Augstākā tiesa sodu samazināja. Viens no advokātiem publiski pauda, ka nacionālboļševiki diez vai spertu tik radikālu soli kā tiesneša nogalināšana, turklāt – kāpēc gan?
Aktualizējās arī jautājums, ka slepkavība varbūt saistīta ar kolēģijas priekšsēdētāja pienākumiem, kuros ietilpa lietu sadale tiesnešiem. Un atkal šaubas – diez vai. Apelācijas lietas tiesa skata trīs cilvēku sastāvā. Viens var nobalsot tā, bet divi – pilnīgi pretēji. Nododot krimināllietas izskatīšanu kādai konkrētai personai, diez vai iespējams ietekmēt tiesas iznākumu.
Melīgās īsziņas par kukuli
Tūdaļ pēc Laukrozes slepkavības toreizējā tieslietu ministre Ingrīda Labucka un vēl vairākas valsts amatpersonas savos mobilajos tālruņos saņēma īsziņas, kurās nogalinātais tiesnesis vainots kukuļa saņemšanā. Proti, viņš esot paturējis sev naudu, kas dota par reketa karali dēvētā uzņēmēja Ivana Haritonova atbrīvošanu tiesas procesa laikā. Šo īsziņu sūtījis ar azartspēļu biznesu saistīts cilvēks, pret kuru sākotnēji tika ierosināta krimināllieta par varas pārstāvju goda un cieņas aizskaršanu, bet apsūdzība netika uzrādīta un lieta pārtraukta. Azartspēļu biznesa pārstāvis skaidrojis, ka nav gribējis aizskart nogalinātā tiesneša piemiņu, bet tikai informēt par šādu versiju. Tā gan nekādi nevarēja būt patiesība, jo Laukroze Rīgas apgabaltiesā sāka strādāt vēlāk – aptuveni mēnesi pēc Haritonova lietas izskatīšanas 1997. gada vasarā.
Policija no Rīgas apgabaltiesas paņēma sarakstus ar Laukrozes krimināllietām. Pēdējo pāris gadu laikā atpazīstamības nokrāsa bija tikai jau izskatītajai nacionālboļševiku un uzņēmēja Armanda Stendzenieka lietai, kurā figurēja kredītgarantiju iegūšana no uzņēmuma “Ventspils nafta” un naudas saņemšana no vairākām bankām, tostarp “Bankas Baltija”.
Kāpēc mainījās tiesas sastāvs?
Nākamajā dienā pēc slepkavības, 16. oktobrī, tiesai bija jāizskata bijušā Ekonomikas policijas priekšnieka vietnieka Mihaila Belkina drošības līdzekļa lieta, kurā pašam Laukrozem gan nebija jāpiedalās. Belkins tika apsūdzēts par izspiešanu un draudiem izdarīt slepkavību. Šīs darbības tikušas vērstas pret ASV pilsoni Maiklu Avrutinu, kurš bija tirdzniecības tīkla “Nelda” īpašnieks.
Sakarā ar Laukrozes slepkavību tajā dienā tiesā bija sēras un lietas skatītas netika. Tas notika vēlāk – 23. oktobrī. Apgabaltiesa atcēla Ziemeļu rajona tiesas iepriekšējo lēmumu, ar kuru Belkinam kā drošības līdzeklis bija piemērots apcietinājums. Par Belkinu samaksāta 6200 latu drošības nauda, ziņoja “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
Laukrozes iepriekš noteiktajā tiesas sastāvā bija izmaiņas – tiesneša Aivara Kaparšmita vietā lietas izskatīšanā piedalījās tiesnese Ingūna Amoliņa. Tiesnese Ināra Ose toreiz skaidroja, ka drošības līdzekļu maiņas lietās tiesneši piedalās pēc grafika, tātad – nekā neparasta vai aizdomīga.
Tēva un dēla lietas izbeigtas
Akurāt pirms desmit gadiem, 2016. gada 23. janvāra rītā, policija saņēma informāciju no mediķiem, ka kādā dzīvoklī Brīvības ielā ir 1962. gadā dzimuša vīrieša līķis ar šautu brūci galvā. Notikuma vietā policija atradusi pistoli, kas reģistrēta ar viņa vārdu. Tas bija Andris Laukroze, tiesneša Jāņa Laukrozes dēls. Zināms, ka viņš strādājis Satversmes aizsardzības birojā un “Privat Bank” drošības departamentā. Atkal aktualizējās jautājums, vai šis gadījums kaut kā varētu būt saistīts ar traģisko tiesneša nāvi pirms desmit gadiem. Tas nelīmējās kopā.
Kopš šiem notikumiem pagājuši gadi, un Valsts policijā informēja, ka kriminālprocess par Jāņa Laukrozes slepkavību ir izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 392. panta 1.1 daļas – pirmstiesas kriminālprocesa un kriminālvajāšanas izbeigšana, ja kriminālprocesā ir veiktas nepieciešamās kriminālprocesuālās darbības un nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu. Šādos gadījumos izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu var izbeigt kriminālprocesu. Savukārt kriminālprocess par Andra Laukrozes nāvi tika izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 377. panta 1. punkta – nav noticis noziedzīgs nodarījums. Cilvēks no dzīves šķīries pats.
Iebrukums advokāta mājā
Neģēlīgs noziegums tika pastrādāts 2020. gada 20. septembrī Langstiņos – savā mājā noslepkavots zvērināts advokāts Pāvels Rebenoks. Šī slepkavība ieguva plašu rezonansi.
Saskaņā ar publiskoto informāciju, mājā ielauzās vairākas personas. Noziedznieki Rebenoku nežēlīgi piekāva, un viņš nomira notikuma vietā. Uzbrukumā cieta arī viņa partneris Ingus Balandins. Māja tika pārmeklēta, un izmeklēšanā pieļauts, ka iebrukumam bijis mērķtiecīgs raksturs, iespējams, saistīts ar laupīšanu vai profesionālo darbību.
Vēlāk – pēc gada – Pāvela Rebenoka draugs un kolēģis Mārtiņš Ķeris TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda neapmierinātību ar izmeklēšanas procesu. “Galvenais ir tas, ka gadu pēc slepkavības nav nekādu rezultātu. Nav ne aizdomās turamo, ne personu, pret kurām piemērots kāds process. Ziņojot atsevišķas detaļas, par kurām policija kautrīgi klusē, kāda bijusi tās neizdarība pirmajā slepkavības izmeklēšanas daļā, būtu skaidrs visai sabiedrībai, ka versija par laupīšanu ir pilnīgi nepamatota un lieka. Līdz ar to es uzskatu, ka darbs nav veikts tādā veidā, kādā tas būtu bijis jāveic. (..) Ruka kungs (Valsts policijas priekšnieks – aut.) varētu pastāstīt, kā nedēļas laikā, kad tika nepārtraukti veikta vietas apskate, netika atrasti ļoti būtiski pierādījumi. Tie tika atrasti tikai mēnesi pēc slepkavības, kad notika mājas pilnīga tīrīšana. Un, ja Ruka kungs domā, ka tā bija tipiska laupīšana, tad es ceru, ka viņam, strādājot iepriekšējā darbavietā, bija zināms, ka jebkuri zagļi un laupītāji var ieraudzīt elementāras un redzamas slēptuves. Policija šo slēptuvi redzēja tikai pēc tam, kad to parādīja aculiecinieks. Otrs – kāpēc laupītāji nepaņēma visas materiālās vērtības? Daļa no tām bija skaidra nauda. Un visi priekšmeti, kas tika izmantoti laupīšanas brīdī, tika atrasti tikai mēnesi pēc laupīšanas. Vai tas ir rūpīgi paveikts darbs?”
Tiek uzdots arī jautājums, kāpēc neatliekamās palīdzības mediķi negāja mājā, lai sniegtu palīdzību, bet pārdesmit minūtes gaidīja ārpusē. Šī slepkavība nav atklāta.
Pāvels Rebenoks bijis “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs, “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs, Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks, nodibinājuma “Valērija Maligina fonds” valdes loceklis. (Valērijs Maligins – “Olainfarm” īpašnieks, kurš devās mūžībā 2017. gadā. Pēc viņa nāves uzņēmums bija tuvinieku strīdu objekts – aut.)
Maksātnespējas administratora slepkavība
Maksātnespējas administrators, zvērināts advokāts Mārtiņš Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā Mežaparkā pie Rīgas Brāļu kapiem savā automašīnā “Range Rover”. Neilgi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika atrasta sadedzināta automašīna ar viltotiem numuriem.
2022. gada 24. maijā tika aizturētas vairākas personas, tostarp slepkavības izpildītājs un pasūtītājs. Šā gada 6. janvārī Rīgas apgabaltiesa slēgtā tiesas sēdē nolēma atstāt negrozītu iepriekš noteikto apcietinājumu maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā apsūdzētajam uzņēmējam Mihailam Uļmanam.
Rīgas pilsētas tiesa iepriekš atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā Krievijas pilsoni Viktoru Krivošeju un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu, bet uzņēmējus Aleksandru Babenko un Uļmanu atzina par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā un piesprieda viņiem 15 gadu cietumsodu. Pirmās instances tiesa visiem apsūdzētajiem piesprieda probācijas uzraudzību uz trīs gadiem. Tāpat pirmās instances tiesa nolēma no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 171 462 eiro apmērā. Par labu nogalinātā tēvam Ojāram Bunkum un brāļiem Kasparam un Kristapam Bunkum noteikts izmaksāt 43 000 eiro kompensāciju katram, bet nogalinātā mātei Dacei Bunkus jāizmaksā 42 462 eiro.
Žurnāla tapšanas brīdī lietas izskatīšana Rīgas apgabaltiesā turpinās.
Mārtiņš Bunkus bijis maksātnespējas administrators vairākos uzņēmumos, viens no tiem – SIA “Rego Trade”. Viņš tiesā cēla prasības pret bijušajiem valdes locekļiem par līdzekļu atgūšanu un aktīvu izsaimniekošanu, tajā skaitā pret Mihailu Uļmanu, Aleksandru Budovski un Danu Vapni.
Piepildās draudi vicemēram
Grigorijs Ņemcovs, Daugavpils domes vicemērs, uzņēmējs un mediju īpašnieks, tika nogalināts 2010. gada 16. aprīlī Daugavpils centrā. Uzbrukums notika Lāčplēša ielā netālu no pilsētas domes ēkas. Ņemcovs tika nogalināts ar diviem šāvieniem galvā. Slepkavības vietas tuvumā policija atrada šaujamieroci, kas, visticamāk, izmantots nozieguma pastrādāšanai.
Slepkava esot pagājis garām vietējās Drošības policijas pārvaldei, tad pistoli iemetis strūklakā un devies tālāk dzelzceļa virzienā, kādā citā vietā pa ceļam atstājot savas virsdrēbes, drīz pēc slepkavības vēstīja raidījums “Nekā personīga”. Viņš esot izmantojis vācu pistoli no Otrā pasaules kara laika. Šāviena troksnis bijis dzirdams visā pilsētas centrā. Lai gan Daugavpils policijas iecirknis no slepkavības vietas Lāčplēša ielā atrodas tikai dažu kvartālu attālumā, pie nogalinātā Ņemcova vispirms nonāca žurnālisti, tikai tad policisti. Tas noticis 20 minūtes pēc šaušanas. Policijas vadība sūtījusi inspektoru pārbaudīt, vai tiešām ir šauts un vai nogalinātais ir Ņemcovs. Kad inspektors ziņas apstiprinājis, uz notikuma vietu izbraukuši izmeklētāji. Tikmēr slepkava pazudis.
Grigorijs Ņemcovs bija sabiedrībā pazīstama un pretrunīgi vērtēta persona – aktīvs politiķis, uzņēmējs un reģionālo mediju dibinātājs, kura vadītie mediji bieži kritizēja vietējo varu un korupciju. Viņa vārds izskanējis arī saistībā ar labvēlīga balsojuma panākšanu pilsētas domē.
Izmeklēšanas gaitā Valsts policija izskatīja vairākas versijas par šo slepkavību, tostarp tādas, kas saistītas ar viņa profesionālo, politisko un uzņēmējdarbību, kā arī iespējamiem personiskiem konfliktiem. Ņemcovs bija saņēmis arī draudus. Slepkavība nav atklāta.
Advokāts pazudis bez vēsts
Šis nav noziegums, bet patlaban vēl neizskaidrots gadījums – joprojām nav informācijas par advokātu Aināru Plataci, kurš mistiski pazuda 2010. gada 24. maijā. Vakarā viņš izgāja no sava zvērinātu advokātu biroja “Platacis un partneri” Rīgā, Duntes ielā, un pazuda bez vēsts.
Pierīgā, Muceniekos, vēlāk tika atrasts Platača melnais mersedess. Mašīnas durvis bija vaļā, atslēga aizdedzē. Automašīnā atradās advokāta maks un dokumenti. Sākumā advokāts esot braucis māju virzienā uz Baltezeru, bet tad maršrutu mainījis – braucis pa Ezermalas ielu, tad Brīvības ielu, nogriezies pa apvedceļu un tuvojies Muceniekiem, kur arī atrasts viņa auto. Tuvējā apkārtnē vairākas dienas notika advokāta meklēšana, taču bez rezultātiem. Un nevienas vērtīgas liecības, kas varētu palīdzēt izmeklēšanai.
Neilgi pirms pazušanas Platacis saņēmis draudus. Viņš vērsās policijā, un tika ierosināts kriminālprocess. Izmeklēšanas laikā nopratinātas vairāk nekā 150 personas, taču aizdomās turamā statuss nevienam netika piešķirts. Versija, ka Platacis ir nolaupīts, ar laiku atmesta. Nekāda izpirkuma maksa netika pieprasīta, arī advokāta bankas kontos nekādu pārmaiņu nebija. Advokāts Ainārs Platacis savas profesionālās darbības laikā bija saistīts ar vairākām skaļām lietām.