Satiksmes eksperts Pauls Timrots par infrastruktūru, sodiem, kļūdām un alkatību
Satiksmes tēma Latvijā bieži raisa asas diskusijas: par autovadītāju uzvedību, infrastruktūras kvalitāti, sodiem un lēmumu pieņēmēju kompetenci. Taču ielas un ceļi nav tikai satiksmes telpa – zināmā mērā tas ir arī sabiedrības spogulis.
“Likums un Taisnība” par satiksmes aktualitātēm sarunājas ar autoekspertu, populārā raidījuma “Zebra” izveidotāju un vadītāju, producentu, žurnālistu un režisoru Paulu Timrotu.
Par laimīgajiem un nelaimīgajiem
Vai un kā mainījusies braukšanas kultūra Latvijā, salīdzinot ar neseno pagātni?
Braukšanas kultūra mainījusies tieši tikpat, cik kopš deviņdesmitajiem mainījies labklājības līmenis – daudzi dzīvo labāk, saņem labākas algas, dažs arī labāku pensiju. Cilvēki ir priecīgāki un brauc mierīgāk. Taču ir viena ļoti bēdīga, apjukusi grupa – sabijušies par karu, ekonomiku un bitkoiniem, tās pārstāvji nespēj koncentrēties uz auto stūrēšanu, jo galva aizņemta ar citām raizēm.
Jūsu raidījumā ir bijuši sižeti par autovadītāju uzvedību. Kurš ir bīstamāks – trakais skrējējs vai pārāk lēnais braucējs?
Tie ir sekundāri parametri. Bīstamāks ir tas, kurš jūtas nelaimīgs. Laimīgs cilvēks nebrauks ar divsimt kilometriem stundā. Viņa dzīvē ir kaut kas labs, pie kā viņš grib atgriezties. Jebkura dulla braukšana liecina, ka pie stūres sēž nelaimīgs cilvēks. Ja gribam to atrisināt, jādomā, kā cilvēkus Latvijā padarīt apmierinātākus ar dzīvi. Par slikto braukšanu var sist, cik grib, taču uz ceļa nekas nemainīsies – ja esi apņēmies taisīt pašnāvību, kāda tev daļa, kas notiks pēc tam?
Par ārvalstniekiem, senioriem un elektroauto
Ja runājam par uzvedību uz ceļa un satiksmes drošību, ik pa laikam aktualizējas arī jautājums par ārvalstniekiem, trešo valstu pilsoņiem, par viņu vadītāju apliecībām. Vai viņiem Latvijā vajadzētu kārtot eksāmenu?
Ļoti daudz baltkrievu, uzbeku un kazahu šoferu smagās mašīnas stūrē uz Eiropu – Latvijai viņi vienkārši izbrauc cauri. Vai mēs aizliegsim viņiem pelnīt? Kaut ko ietekmēt mēs varam tad, ja viņi piesakās te darbā. Jāizpēta, vai kāda no grupām avarē biežāk. Šoferi nāk dažādām valstīm, kurās tikumi būtiski atšķiras – pat tiktāl, ka pie stūres uzpīpēt zāli neskaitās nekas slikts. Domāju, pirms pieņemšanas darbā cilvēks ir jāpārbauda.
Par šo vadītāju iemaņu pārbaudi publiskajā telpā tika diskutēts pēc traģiskās autobusa un smagās mašīnas avārijas uz Liepājas šosejas februārī. To izraisīja smagā mašīna, kuru vadīja Indijas pilsonis.
Vai fakts, ka viņš bija indietis, jāizvirza kā galvenais parametrs? Es domāju, ka visbiežāk vainīgi ir vīrieši zilos džinsos... Ko darīsim – aizliegsim braukt vai nepārdosim zilus džinsus? Tas, ka viņš bija indietis... Varbūt identiskā situācijā varētu būt tikpat stulbs latvietis. Uz visu jāskatās kopumā.
Reizēm avāriju un satiksmes drošības kontekstā parādās arī jautājums par autobraucēju vecumu – vai senioriem vajadzētu atļaut braukt. Kā to vērtējat?
Mēģināt tādā veidā ierobežot cilvēkus ir mūsdienu fašisms. Esam bijuši pie kundzes, kura nokārtoja tiesības astoņdesmit gadu vecumā un nobrauca vēl piecus gadus – līdz mūža beigām. Cilvēks ir nokārtojis eksāmenu, ar medicīnisko pusi viss kārtībā – ar kādām tiesībām aizliegsi viņam braukt? Pie Kuldīgas dzīvoja kāda veca kundze, kura ar savu veco sarkano golfu gadiem ilgi braukāja uz Kuldīgu. Kundzei bija atņemtas tiesības, piespriesti visi iespējamie sodi, bet viņa turpināja braukt. Iedomājies – tu esi veca, dzīvo viena ar suņiem un govi, tev vajag uz Kuldīgu, uz veikalu... Ko tu ieteiksi cilvēkam, kurš viens dzīvo laukos? Domā, tajā ciemā ir noorganizēta palīdzības programma, lai divreiz nedēļā vientuļajiem vecīšiem piegādātu pārtiku? Tādas sociālās palīdzības nav; tie cilvēki sitas, kā māk.
Pēc CSDD apkopotās informācijas, vecāka gadagājuma cilvēki izraisa mazāk satiksmes negadījumu nekā vidējā un jaunākā paaudze.
Šī tēma tuvākajos desmit gados izzudīs pati no sevis. Tagad jebkurai mašīnai ir joslu asistents, kruīza kontrole. Ja māk tik daudz, cik nospiest šīs pogas, tad vari pie stūres kaut izslēgties – mašīna apstāsies.
Runājot par tehnoloģiju attīstību – publiskajā telpā bieži izskan aicinājumi izmantot videi draudzīgāku transportu. Piemēram, elektroauto. Oponenti teic, ka tāliem braucieniem vai lauku reģionos tie galīgi neder.
Cilvēki ir aizspriedumu pilni. Tie ir tādi sapņi, ka viņam vajag mašīnu, kura ar elektrību spēj nobraukt astoņsimt vai deviņsimt kilometru. Ja mājās akumulatoru gribēsi pielādēt pilnu, tas aizņems nedēļu. Turklāt lādēsi pa dārgo, turklāt būsi noņēmies ar ļoti smagu mašīnu, kam ir liela baterija. Mašīnai ir šauri riteņi, lai tā viegli ripotu, bet ar to ir grūti bedrēs, grūti līkumos. Pirkt tādu mašīnu lielam nobraukumam nav saprātīgi, un bruņošanās sacensība uz arvien lielāku nobraukumu ir muļķīga. Iedomājies mazu salu ar pieciem iedzīvotājiem. Uz visiem ir viena baterija piecsimt kilometriem vai piecas ar iespēju nobraukt simt kilometru. Loģiski būtu iedalīt katram pa simt, lai var braukt visi, nevis atdot vienam visu, bet pārējiem neko. Arī uz Zemes bateriju resursi ir ierobežoti, mašīnu ar milzīgu nobraukuma iespēju visiem nepietiks. Tas ir negodīgi un neefektīvi – kāpēc mašīnai jābūt dārgai un jābrauc astoņsimt kilometru, ja cilvēkam jātiek tikai līdz darbam? Lētu un vienkāršu mašīnu praktiski nav – pārsvarā ir lielas, smagas un dārgas. Lielu sakaru ar zaļo domāšanu vai nākotni tam neredzu.
Atgriežoties pie satiksmes drošības tēmas, jāaplūko arī jautājums par sodu sistēmu. Vai tā ir audzinoša, atbilstoša?
Tikko uzdodam jautājumu: “Vai sods nav par mīkstu?”, mēs ejam nepareizu ceļu. Esmu piedzīvojis vairākus iekšlietu un satiksmes ministrus, kuri, stājoties amatā, paziņo: “Es ātri vien atrisināšu visas problēmas – palielināšu sodus, un situācija uzlabosies!” Citādi kā par bērnišķīgu naivumu to nevar nosaukt, tas nekad nav līdzējis – lai kādus sodus piespriestu, mums vienkārši trūkst policijas uzraudzības. Ja tevi redz un sods ir neizbēgams, tu mainīsi uzvedību. Bet, ja uz ceļa ir loterija “pieķers vai nepieķers”, cilvēks spriež, ka ir ietaupījis naudu, jo nav pieķerts. Vienīgais, par ko ir jēga cīnīties – policijas klātbūtne uz ceļa. Ja no tevis par pārkāpumu ik dienas iekasēs kaut vai desmit eiro, tev apniks. Savukārt zinot, ka tevi neviens neuzrauga, tu brauksi, kā ienāk prātā. Par laimi, lielākajai daļai sabiedrības piemīt veselais saprāts – ap 99% autovadītāju uzvedas atbildīgi; problēmas sākas tur, kur uzraudzības trūkst pilnībā. Tad cilvēki uzvedas kā bērni, kad mammas nav mājās. Policijas amatpersonu pienākumos pirmā figurē prevencija, bet to viņi parasti neievēro – viņi sagaida pārkāpumu un tad fotografē.
Radari kļūdas nepiedod
Uz Latvijas ceļiem izvieto arvien vairāk distances radaru. Jums savulaik bija sižets, kurā radarus testējāt un secinājāt, ka tie nedarbojas precīzi. Vai tā ir?
Vidējā ātruma radari darbojas ļoti labi, taču cilvēki to darbību pārprot, jo skolā nav mācījušies fiziku. Ceļa posmā ātrums jāsamazina vienmērīgi, bet viņi aiz bailēm nomet uz astoņdesmit vai septiņdesmit kilometriem stundā tur, kur atļauti deviņdesmit, jo viņiem bail pārsniegt vidējo. Cilvēks nesaprot, kā to noturēt. Taču autovadītāju, kuri šajos ceļu posmos būtu sodīti, nav daudz. Konkrētajā gadījumā, kuru aplūkojām raidījumā, nesakrita pašā sākumā minētais attālums pret to attālumu, kāds bija dabā, bet tā bija birokrātiska lieta, kas tika ātri atrisināta.
Bijuši gadījumi, kad stacionārie radari fiksējuši OCTA neesamību un cilvēki vienas dienas laikā saņēmuši vairākus sodus, katru par 370 eiro. Taču pie vainas bijis cilvēciskais faktors – aizmirsies nopirkt polisi. Tas ir godīgi?
Varbūt aizmāršām manis teiktais ļoti nepatiks, bet tieši cik stulbam jābūt, lai CSDD e-pakalpojumos neieliktu atgādinājumu? Vienkārši nospied pogu, un tev to automātiski atsūtīs. Ja tu dzīvo tādā mucā, ka elektroniskos pakalpojumus nelieto, tad datumu, kad jāpērk nākamā OCTA, ar cirvi iecērt stenderē! Vai pērc apdrošināšanu pie brokera – viņš, lai nopelnītu, par nākamo maksājumu atgādinās jau mēnesi iepriekš. Ir daudz veidu, kā nenogulēt, tāpēc manī nav līdzjūtības pret cilvēkiem, kuri to aizmirst. Ko vēl tu aizmirsi – pirms iziešanas no mājas uzvilkt bikses? Valsts ir nodrošinājusi pakalpojumu, kas darbojas ļoti labi. Ievadīt atgādinājumu tu vari arī savai darba mašīnai – arī sievas, sievasmātes vai vecmāmiņas mašīnai, – turklāt gan par apdrošināšanas, gan tehniskās apskates beigām. Ja nokavēsi apdrošināšanu par vienu dienu un tajā dienā izraisīsi avāriju, tevi dzenās gadiem ilgi, līdz par nodarījumu iekasēs naudu. Kaut kā tie cilvēki ir jāaudzina!
Līdztekus kontroles mehānismiem svarīga ir arī satiksmes organizācija. Rīgā pēdējā laikā radari un kameras uzstādītas vairākās vietās, kur to lietderība īsti nav saprotama.
Par to ir ļoti daudz sūdzību. Piemēram, Tvaika iela un Tilta iela – tur izvietoja zīmes, ka nedrīkst nogriezties, un iekasēja daudz soda naudas. Bet ir taču jāsaprot, ka cilvēki nav pēkšņi iespītējušies un kā uzburti konkrētā krustojumā pārkāpj noteikumus! Ir skaidrs, ka infrastruktūra ir nepareiza un problēma ir ceļa zīmēs, nevis cilvēkos. Taču pašvaldības policija ir pamanījusi, cik lieliski tur var iekasēt naudu, savukārt cilvēki neprot saliedēties, lai protestētu.
Vai Rīgā pēdējā laikā vēl ir parādījušās tādas vietas, kur cilvēkus ķer uz muļķa?
Viss tik ātri mainās, ka nav pat jēgas tās pieminēt – līdz žurnāla iznākšanai varbūt jau būs citas vietas. Taču, kad pie uzraudzības un sodīšanas ķērās pilsētas policija, tā izrīkojās tikpat alkatīgi kā komersanti, kuri par fotoradariem atbildēja pašā sākumā. Kāpēc jāņem divi sodi par vienu manevru? Kāpēc sačakarēja stāvēšanu Lauku ielā un Malienas ielā? Pirms desmit gadiem Rīgas dome tur bija speciāli izbūvējusi kabatiņas, kur novietot mašīnas. Policija sāka cilvēkus par to sodīt – tur nevarot stāvēt, esot jāstāv ielas malā. Viņi iejaucas bez vajadzības un sabojā to, kas labi darbojas. Policija ir orientēta uz naudu, tāpēc nereti stāv tur, kur ir uzlikta jauna ceļa zīme – piemēram, par ātruma samazinājumu. Varētu taču kādu nedēļu pastāvēt, lai vadītājus vienkārši pabrīdinātu, bet tāda cilvēcība nav novērota.
Ko galvaspilsētas domē nesaprot
Pavasarī bija lieli iedzīvotāju nemieri saistībā ar jaunievedumiem Grīziņkalna apkaimē, kur izveidoja maksas stāvvietas un arī uzreiz jau salīmēja sodus. Pašvaldībai pārmet, ka nav ņemtas vērā iedzīvotāju domas un pašiem lēmējiem trūkst izpratnes par to, ko viņi dara. Kāds ir jūsu viedoklis?
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju vada Marta Kotello, kurai nekad mūžā nav bijis nekāda sakara ar satiksmi. Vēl ir arī Ārtelpas un mobilitātes departaments, taču šķiet, ka daudzās lēmējstruktūrās darbojas cilvēki, kuriem par konkrēto nozari trūkst jelkādas izpratnes. Piemēram, tagad viņi grasās atjaunot segumu ap Veco Ģertrūdes baznīcu, kur ir pavisam normāls bruģis. Ņemot vērā viņu prasmes, es neieteiktu to aiztikt. Toties tam, lai sakārtotu vietu, kur uz Gaisa tilta mašīnas triecas viena otrai virsū, sagriežas, pārsit riepas – un arī velosipēdisti tur nevar pabraukt, – nez kāpēc resursu nav… Tā vietā, lai izvērtētu, kas ir svarīgāk, viņi konkrētā kvartālā lobē savas intereses.
Pirms vairāk nekā simt gadiem bija revolūcija. Tauta sadumpojās, jo proletariātam iestāstīja, ka galvenais ļaunums ir buržuāzijas nekustamais īpašums. Nu pēc simt gadiem pamodušies jaunie komunisti un mēģina tikt vaļā no mašīnām. Tā nav tālredzīga domāšana – Rīgā aizstāt mašīnu ar velosipēdu nevar. Astoņdesmitajos gados tas bija gandrīz atrisināts, jo mikrorajonos bija skolas, bērnudārzi, infrastruktūra, poliklīnikas vai slimnīcas. Nebija vietu mašīnām – pagalmos pietika vietas tikai bērniem un veļas žāvēšanai. Tagad jādomā, kā braukt mazāk, nevis lētāk vai ar kaut ko citu. Attālums, ko cilvēks pa pilsētu nobrauc ar riteni, visdrīzāk ir paveicams arī kājām. Šobrīd riteņbraukšana ir ļoti pārvērtēta, velosipēds nav glābiņš visās situācijās. Plašajā transporta paletē tas ir tikai viens no dīvainiem transporta veidiem, kas Rīgā puslīdz sekmīgi izmantojams aptuveni pusgadu.
Kā sadzīvot auto un velo braucējiem
Kā jūsu ieskatā sadzīvo auto vadītājs un velobraucējs Rīgā?
Būtu jau labi, ja cilvēki spētu draudzīgi sadarboties, bet nez kāpēc šobrīd velo uzpeldējis priekšplānā un drīkst atļauties vairāk nekā citi. Daudzi, pastāvot uz savām tiesībām, pārspīlē un meklē konfliktus. Tas rada neapmierinātību, jo diemžēl mums jārēķinās, ka cilvēki, kuriem varbūt medicīnisku iemeslu dēļ neizsniedz vadītāja apliecību, kāpj uz velosipēda. Tādu ir simti, ja ne tūkstoši. Ar savu uzvedību viņi sabojā iespaidu arī par visiem pārējiem riteņbraucējiem.
Velobraucēju vidū iecienīts ir pasākums savu tiesību aizstāvībai.
Kritiskās masas pasākums ir vienīgā diena gadā, kad Latvijā drīkst pārkāpt likumu. Tas, ko viņi dara, ir absolūti nelikumīgi! Iedomājies, ka jebkura cita transporta vienība sāks masveidā grupā braukt pie sarkanās gaismas, neklausot policiju – ar ko tas beigtos? Taču te pēkšņi vairāki tūkstoši cilvēku drīkst braukt, pārkāpjot jebko un neklausot arī policistam, kurš liek apstāties. Nu, kas tas ir?
Rīgā intensīvi tiek veidotas velojoslas, un daudziem tās asociējas arī ar stabiņu, tautā dēvētu par staķīšiem, sāgu. Intensīvā stabiņu ierīkošana notika laikā, kas Rīgas mērs bija Mārtiņš Staķis. Vai to izvietošana attaisnojās?
Bieži vien velojoslas ir netīras, ziemā – arī ar nenošķūrētu sniegu, un kopumā izskatās ļoti bēdīgi. Arī tās melnās gumijas starp joslām liecina par nesaimnieciskumu. Tām sānos ir atstarotāji, lai gan no sāniem neviens tur nebrauc – nauda ir iztērēta bez jēgas. Stabiņi ir netīri un bojāti (piemēram, Parīzē šādi stabi ir no čuguna un var stāvēt simt gadu), nekas nedarbojas tā, kā vajadzētu. Čaka ielā izvietoja stabiņus, kurus nācās novākt – par mūsu naudu salika, par mūsu naudu novāca. Duntes ielā ātrā palīdzība netika ārā no savas teritorijas, arī tur visu novāca. Tas pats – Pārdaugavā, kur Altonavas ielas tilts. Nebija parēķinājuši, ka autobuss nevarēs izgriezties, arī novāca. Tātad par mūsu naudu notiek bērnišķīgi eksperimenti ar satiksmes plūsmu un satiksmes organizācijas elementiem.
Tagad runā, ka pēc Vanšu tilta remonta arī tur varētu būt velo joslas. Tilts jau ir šaurs satiksmes plūsmai, tur ir pudeles kakla efekts. Vai šīs velojoslas vajag?
Mēs jau drīkstam pamēģināt. Varbūt remonta laikā, kad tur brauks pāri tikai autobuss, būs redzams, kā sasprūdīs vai nesasprūdīs pārējā Rīga. Tagad vajadzētu ievākt datus par pašreizējo situāciju, aprēķināt mašīnu plūsmu. Kad tiltu slēgs, paskatīties, kur tās mašīnas paliek, kā palielinās plūsma uz citiem tiltiem, kā arī pavērot velobraucēju skaita izmaiņas.
Vasara, sastrēgumi, stāvvietas
Vasaras remontdarbu sezona. Rīga izārdīta, satiksmes sastrēgumi. Cilvēki mēdz jautāt – varbūt ātrākai remontu gaitai vajadzētu strādāt naktīs?
Diez vai iedzīvotāji paši gribēs, lai strādā naktīs – atnāks čalis ar zāģi un sāks taisīt troksni. Tas neies cauri. Var mēģināt ietekmēt remonta darba kultūru, piespiest izveidot pārvietošanās ceļus gājējiem un savākt aiz sevis atstāto netīrību – tas vispār nekad nenotiek!
Cilvēki, kas iebrauc Rīgā no citām vietām, varētu kaut kur novietot mašīnas un braukt tālāk ar sabiedrisko, taču jautājums par “park&ride” stāvvietām netiek risināts gadiem ilgi.
Rīga neprot sazināties ar saviem satelītiem – nav sistēmas, kā sazināties ar Ādažiem, Mārupi vai Garkalni. Turklāt Rīga sabiedriskā transporta pētījumos pat izslēdz vilcienu! Tad kā viņi grasās, piemēram, saskaņot autobusu maršrutus ar vilciena pienākšanu, ja savos pētījumos to ignorē? Tā ir liela tumsonība, kurā nevar dzimt “park&ride”. Stāvvietas vajadzētu ierīkot pie lielajām dzelzceļa stacijām jau ārpus Rīgas teritorijas, bet, tā kā Rīga neprot runāt un ar citām pašvaldībām sadarboties negrib, mēs stāvam uz vietas. Šādas stāvvietas Rīgā tagad veidojas stihiski, un nelaimīgi ir tie cilvēki, kas dzīvo pirmajā lokā aiz maksas stāvvietām, jo tur mašīnas atstāj tie, kas dodas uz darbu. Rīgai dramatiski trūkst plānošanas un saprašanas.
Jūs kā pieredzējis eksperts esat aicināts kā satiksmes konsultants pie pašvaldību vai valsts struktūrām?
Esmu piedalījies Saeimas juridiskās komisijas sēdē, kurā Judins* mēģināja pilsētas policijas priekšnieku aicināt nepiespriest divus sodus par vienu lietu, jo tas nav juridiski korekti. Taču uzrunātajam cilvēkam pat bija slinkums atnākt uz sēdi – viņš sapulcē, uz kuru visi sanākuši Saeimā, piedalījās “Zoom” un viegli ķiķināja par tiem, kuri aizrādīja, ka tā darīt nedrīkst. Ja viņi pat Saeimu neņem vērā, tad ko mēs viņiem varam padarīt?
Kad taisnība kož acīs
Jums ir viedoklis, un jūs to izsakāt tieši. Vai par saviem sižetiem saņemat arī iebildumus?
Tā notiek gandrīz ik reizi – protams, kritikai un diskusijai jābūt, bet bieži vien negatīvie komentāri ir emocionāli un nepamatoti, cilvēkiem vienkārši gribas izpausties. Jebkurā sabiedrībā ir zināma daļa neapmierināto. Ja šī daļa ir niecīga, vai ir jēga to ņemt vērā? Tas ir bļaujošais mazākums, kas apvienojies uz kopīga ienaidnieka pamata, nevis kopīga mērķa vārdā.
Bet no amatpersonu puses? Žurnālisti, kas strādā ar jutīgām tēmām, var tikt novesti pat līdz tiesu darbiem. Vai tādas situācijas ir bijušas?
Ir bijuši visvisādi brīnumi. Vēl pagājušajā gadsimtā kaut kādas amatpersonas izteicās par manu frizūru. Nopietni? Valstī tiešām nav citu problēmu? Rīgas domes amatpersonas visiem spēkiem mēģinājušas mūsu raidījumu likvidēt un caur saviem galiem ietekmēt. Pretestība, draudi – trīsdesmit raidījuma gados piedzīvots daudz kas. Arī pats tiku iesūdzējis tiesā Patērētāju tiesību aizsardzības centru un procesu vinnējis.** PTAC mēģināja izmantot neatļautus paņēmienus, lai taisītu savu reklāmu. Viņiem nācās atvainoties un informāciju atsaukt. Tādējādi pierādījām, ka cilvēks var par sevi pastāvēt. Protams, vajadzīgi stipri juristi, kuriem pietiek pacietības dzenāt pa tiesām valsts iestādi, kura par nodokļu maksātāju naudu algo juristu, kuram nav ko darīt, tāpēc viņš var caurām dienām trenēties. Mēs tiesājāmies par saviem līdzekļiem, un izrādījās, ka uzvarēt ir iespējams.
Auto ir kā kurpes – vajag vairākus
Kādu braukšanu un kādu sodu sistēmu uzskatāt par vispareizāko?
Jābrauc ir tā, lai tevi nemana – ne par ātru, ne par lēnu. Esi nemanāms gan tiem, kas uz ceļa, gan tiem, kas tavā mašīnā.
Soda punkti ir ļoti laba sistēma. Nevienam jau negribas ar tiem astoņiem punktiem divas dienas sēdēt kursos, tāpēc cilvēks pieraujas.
Noslēgumā – ar kādu auto jūs braucat?
Es braucu ar vairākiem, jo man šķiet, ka mašīna tāpat kā kurpes nevar būt viena. Arī vajadzības ir dažādas. Ja vajag vest kādu kravu, ņemu lielāku mašīnu, ja jāaizbrauc tikai uz kādu tikšanos, izmantoju elektromašīnu – maziņu, lētu. Varbūt nevajag visas mašīnas pirkt jaunas un maksāt līzingus – pērc tādu, kuru var nopirkt par tik, cik tev ir kabatā.
* Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins.
** Pirms vairākiem gadiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kampaņas ietvaros pasūtīja videosižetu, kurā pretlikumīgi tika izmantots fragments no Latvijas Televīzijas raidījuma “TE!” ar Paula Timrota piedalīšanos. Sižetā, kombinējot šo fragmentu ar aktiera atveidotu personāžu un Timrota atdarināšanu, tika radīts maldinošs priekšstats, ka viņš ir saistīts ar negodīgu auto tirdzniecības praksi, tādējādi aizskarot viņa reputāciju un pārkāpjot tiesības uz tēlu.