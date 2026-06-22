Visiem Kulberga valdības ministriem ir izsniegtas pielaides valsts noslēpumam
Foto: LETA
Premjers Andris Kulbergs.
Politika

Visiem Kulberga valdības ministriem ir izsniegtas pielaides valsts noslēpumam

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Visas pārbaudes ir pabeigtas un visiem Andra Kulberga vadītās valdības ministriem izsniegtas atļaujas darbam ar valsts noslēpumu, informēja Satversmes aizsardzības birojā (SAB).

Visiem Kulberga valdības ministriem ir izsniegtas ...

SAB jau iepriekš norādīja, ka vairumam tobrīd vēl ministru amata kandidātu jau ir spēkā esošas pielaides valsts noslēpumam.

Jau vēstīts, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Kulbergs. Jauno valdību veido AS, Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.

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Jaunā VienotībaNacionālā apvienībaZaļo un zemnieku savienībaSaeimaAndris KulbergsSatversmes aizsardzības birojs

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