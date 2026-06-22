Premjers Andris Kulbergs.
Politika
Šodien 13:52
Visiem Kulberga valdības ministriem ir izsniegtas pielaides valsts noslēpumam
Visas pārbaudes ir pabeigtas un visiem Andra Kulberga vadītās valdības ministriem izsniegtas atļaujas darbam ar valsts noslēpumu, informēja Satversmes aizsardzības birojā (SAB).
SAB jau iepriekš norādīja, ka vairumam tobrīd vēl ministru amata kandidātu jau ir spēkā esošas pielaides valsts noslēpumam.
Jau vēstīts, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Kulbergs. Jauno valdību veido AS, Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.