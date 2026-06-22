Kas jāzina, lai netiktu sodīts? Atgādinājums Mārupes novada iedzīvotājiem par zāles pļaušanu savos īpašumos
Sākoties intensīvākajam zāles pļaušanas periodam, Mārupes novada pašvaldība atgādina par nosacījumiem teritorijas kopšanai un būvju uzturēšanai.
Cik augstu zāli atstāt?
Kā vēsta Mārupes pašvaldība, pilsētu un ciemu teritorijās orientieris – 20 cm. Ja īpašums vai piegulošā josla vērsta pret publisku vietu (iela, gājēju ceļš u.c.) un nav nožogota, zālei šo slieksni pārsniegt nedrīkst.
Pāraugusi zāle nav tikai estētikas jautājums. Tā veicina ērču, Spānijas kailgliemežu un citu kaitēkļu vairošanos, palīdz invazīvām sugām izplatīties un palielina kūlas ugunsrisku.
Pļaušanas laiki un teritorijas
Noteikumi atkarīgi no īpašuma atrašanās vietas:
- pilsētā un ciematos (pārējā teritorijā): pļaušana vismaz 2 reizes gadā – pirmā līdz 20. jūnijam, otrā līdz 30. septembrim (vai biežāk, lai nepieļautu nezāles un invazīvās sugas);
- ārpus pilsētu un ciemu robežām (savrupmāju apbūvē): 2 m joslā gar piebrauktuvēm, gājēju ceļiem un laukumiem zāle nedrīkst pārsniegt 20 cm; pārējā platībā pļaušana 2 reizes – līdz 15. jūlijam un līdz 30. septembrim, nepieļaujot nezāles un invazīvās sugas;
- citās lauku teritorijās: sakopšana līdz 30. septembrim, īpaši ierobežojot invazīvās sugas un novēršot kūlas veidošanos.
Kas ir “ainaviska pļava”?
Ja atbalstāt bioloģisko daudzveidību un īpašumā (pilsētā vai ciemā) veidots dabai pietuvināts zālājs, kur vismaz puse ir savvaļas puķes (pīpenes, āboliņš, madaras u.c.) un invazīvo sugu nav, piemēro izņēmumu:
- 2 m joslā gar publiskajiem ceļiem, ietvēm un pa perimetru zāli uztur līdz 20 cm;
- pašu pļavu pļauj vēlāk – kad vairākums puķu noziedējis un sēklas izsētas.
Piegulošo teritoriju kopšana
Īpašniekiem (vai apsaimniekotājiem) jākopj ne vien sava zeme, bet arī publiskai lietošanai paredzētā piegulošā teritorija pilsētās un ciemos līdz 5 m platumā no īpašuma robežas līdz tuvākajai ietves un/vai brauktuves malai. Pašvaldība nodrošina bioloģisko dārza atkritumu bezmaksas nodošanu kompostēšanas vietās.
Atvieglojumi
Vientuļi pensionāri un personas ar I vai II grupas invaliditāti ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kas savā viendzīvokļa mājā dzīvo vieni, var iesniegt pieteikumu pašvaldībā atbrīvojumam no piegulošās teritorijas kopšanas. Šādos gadījumos darbus uzņemas pašvaldība.
Atbildība un sodi
Noteikumu ievērošanu uzrauga Mārupes novada pašvaldības policija. Mērķis – kārtība, nevis sodi, tomēr par ignorēšanu paredzēta administratīvā atbildība. Sods par zāles nepļaušanu fiziskām personām – līdz 50 naudas soda vienībām, par piegulošās teritorijas nekopšanu – līdz 30 vienībām.
Sugu un biotopu aizsardzības likuma 30.1 panta trešā daļa nosaka administratīvu atbildību par Latvijas invazīvo sugu sarakstā minēto indivīdu izplatīšanās pieļaušanu, tostarp neīstenotiem ierobežošanas pasākumiem un vairošanās pieļaušanu. Par šo pārkāpumu fiziskai personai – brīdinājums vai naudas sods līdz trīssimt vienībām, juridiskai – līdz sešsimt vienībām.
Administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Savienības sarakstā iekļautām invazīvajām augu sugām īsteno Valsts augu aizsardzības dienests, par invazīvajām dzīvnieku sugām – Dabas aizsardzības pārvalde.
Vairāk informācijas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi