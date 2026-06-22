Kultūra
Šodien 12:00
Ropažos un Daugmalē interesenti var apgūt Jāņu vainagu pīšanas prasmes
Šodien Pierīgā notiks vairākas ar vasaras saulgriežu tradīcijām saistītas aktivitātes, tostarp Ropažos un Ķekavas novada Daugmalē interesentiem būs iespēja apgūt svētku vainagu pīšanas prasmes.
Ropažu novada Līčos notiks vainagu darbnīca tiem, kuri vēl nav paguvuši sagatavot savu svētku rotu. Savukārt Ķekavas novada Daugmalē notiks brīvdabas kino "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ar vainagu pīšanas meistarklasi pirms seansa. Papildu tam Pierīgā gaidāmi vēl daudz un dažādi svētku pasākumi.
- 23. jūnijā Līgo vakarā svinēšana plānota Ropažu parkā, kur gaidāma zaļumballe ar grupu "Zelta kniede". Ulbrokas Līgo parkā notiks pasākums "Reiz Jāņu vakarā…" un zaļumballe ar grupu "Tā un šitā".
- Jaunmārupē pasākumā "Līgo! Dejo! Skani!" gaidāms lielkoncerts un balle ar grupu "Apvedceļš" un "Johnney’s Band".
- Mārupes novada Spuņciemā, "Vietvalžos" notiks Jāņu nakts balle "Jāņuguns" ar "Dārdaru muzikantiem", grupu "Džeki ar kolu" un dīdžejiem.
- Ādažos pasākumā "Līgo Ādažos!" notiks uguns šovs "Bonfire" un zaļumballe ar grupu "Džentlmeņu špagats".
- Carnikavā notiks Līgo svinības ar Aivaru Tomiņu un vakara mūziku līdz naktij.
- Baldonē, Vanagkalnu estrāde plānota balle ar grupu "Smalkais stils", ugunskuru un svētku noslēguma nakti.