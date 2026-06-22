Kampaņā "Neredzamās rētas" aktualizēs mobinga problēmu darbavietās
Latvijas Vecāku organizācija sadarbībā ar biedrību "Slow Science" uzsāk informatīvo kampaņu "Neredzamās rētas", lai pievērstu sabiedrības uzmanību mobingam un psiholoģiskās drošības trūkumam darba vidē. Iniciatīvas mērķis ir veicināt izpratni par šo problēmu ietekmi uz darbinieku labsajūtu un mentālo veselību.
Kampaņa sākta, balstoties uz internetā veikto aptauju "Darba vides pieredze un darbinieku labbūtība Latvijā", kas veikta no 2025. gada novembra līdz 2026. gada aprīlim, tajā piedaloties 1577 Latvijā strādājošiem cilvēkiem. Kampaņas laikā plānots skaidrot aptaujas datus, publicēt ekspertu komentārus un personiskās pieredzes stāstus, kā arī rīkot diskusijas par psiholoģisko drošību darbavietās.
Viens no kampaņas centrālajiem notikumiem būs publiska diskusija "Neredzamās rētas" sarunu festivālā "Lampa" sestdien, 11. jūlijā, plkst. 18.30. Tajā eksperti, darba devēju pārstāvji un pētnieki diskutēs par mobinga izplatību, organizāciju kultūru, darba devēju atbildību un nepieciešamajām pārmaiņām.
Latvijas Vecāku organizācija un "Slow Science" norāda, ka daļa respondentu pēdējo mēnešu laikā saskārušies ar mobingu darbavietā, kā arī pauduši zemu psiholoģiskās labbūtības vērtējumu. Aptaujas rīkotāji arī norāda, ka respondenti, kuri biežāk saskārušies ar negatīvu izturēšanos darbā, biežāk izmantojuši darbnespējas lapas, biežāk strādājuši, lai gan jutušies slikti, un biežāk domājuši par darba maiņu.
Pētījuma vadītājs Edmunds Vanags apgalvo, ka sabiedrībā mobings nereti tiekot uztverts kā konflikts vai emocionāla nepatika starp kolēģiem, tomēr patiesībā runa esot par atkārtotu un ilgstošu psiholoģisku vardarbību, kas var ietekmēt cilvēka pašvērtējumu, emocionālo veselību, miegu, darba spējas un attiecības ārpus darba. Viņa ieskatā, mobings darba vietā neesot atsevišķu cilvēku problēma, bet gan darba vides un organizāciju kultūras problēma.
Aptaujas rīkotāji arī secinājuši, ka daļa mobingu piedzīvojušo respondentu neizmantoja iespēju ziņot par notikušo darbavietā, bet ziņošana ne vienmēr palīdzējusi situāciju uzlabot. Rīkotāji uzskata, ka tas norāda uz vajadzību stiprināt atbalstu pēc ziņošanas.