Rīgas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām pilsētas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Runā Rīga
Šodien 10:54
Kā vannā! Dažās Rīgas pludmalēs ūdens temperatūra pārsniedz pat +20 grādus
Rīgas pašvaldības policija vēsta, ka Bābelītē ūdens temperatūra sasniegusi +21 grādu, savukārt Lucavsalā +20 grādu siltumu.
Savukārt Ķīšezerā un Ķīpsalā ūdens temperatūra ir +19 grādi, Vakarbuļļos un Vecāķos ūdens temperatūra ir mazliet vēsāka, sasniedzot +17 grādus. Savukārt Rumbulā ūdens temperatūra ir +14 grādi.
Rīgas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām pilsētas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst. 10 līdz 22.
Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās - Vecāķu, Vakarbuļļu, Lucavsalas, Rumbulas, Bābelītes un Ķīšezera -, tomēr jāņem vērā, ka nakts maiņās peldvietās strādā mazāks glābēju skaits nekā dienā.