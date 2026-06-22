Izsludina dzelteno brīdinājumu par stipru karstumu; nosauc reģionus, kur šodien gaidāma īpaša svelme
Pirmdienas pēcpusdienā vietām Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs karstums, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Kā liecina sinoptiķu publicētā informācija, valsts centrālajā daļā – galvenokārt Zemgalē un galvaspilsētas apkārtnē – ir izsludināts dzeltenais brīdinājums.
🟡🌡️Šodien pēcpusdienā vietām Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27º. pic.twitter.com/7d8wdsgflI— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 22, 2026
Brīdinājums par gaidāmo svelmi stājas spēkā šodien, 22. jūnijā, no pulksten 13.00 un būs aktīvs līdz pulksten 19.00 vakarā.
Dienas karstākajās stundās iedzīvotāji aicināti būt īpaši piesardzīgi, ilgstoši neuzturēties tiešos saules staros, kā arī parūpēties par pietiekamu ūdens patēriņu, lai izvairītos no pārkaršanas vai karstuma dūriena riskiem.
Plašāka un detalizētāka informācija par aktuālajiem laikapstākļu brīdinājumiem iedzīvotājiem ir pieejama LVĢMC mājaslapā.