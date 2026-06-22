Bīstama tendence: 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties
Jauns pētījums atklāj ļoti bīstamu tendenci un vienu no iemesliem asiņainajai statistikai uz Latvijas ceļiem - 80% autovadītāju neapstājas atpūsties, ja sajūt nogurumu.
Pētijumā, ko veicis apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums "Balcia", noskaidrots, ka lielākā daļa šoferīšu cenšas miegainību pārvarēt ar kafiju, skaļu mūziku, atvērtu logu vai citām metodēm. Eksperti brīdina – nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Prātīgi šajā ziņā rīkojas vien mazāk nekā 20% autovadītāju, kuri, sajūtot nogurumu pie stūres, izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties.
Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju pēdējā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu, būdami izteikti miegaini. 43% norāda, ka ar nogurumu pie stūres cenšas cīnīties, izdzerot kafiju vai enerģijas dzērienu. 37% – 46% vīriešu un 31% sieviešu – apstājas, izkāpj no auto un izkustas, bet tikai 20 % norāda, ka piestāj atpūsties vai palūdz blakussēdētājam ar derīgu autovadītāja apliecību turpināt ceļu.
“Par braukšanu alkohola reibumā sabiedrībā valda skaidra izpratne – tā nav pieļaujama. Taču nogurums pie stūres nereti tiek uztverts daudz vieglprātīgāk, lai gan sekas var būt tikpat traģiskas. Atšķirība ir tā, ka alkohola reibuma ietekmi cilvēki lielākoties var apzināties, savukārt noguruma gadījumā autovadītāji bieži pārvērtē savas spējas un turpina ceļu, līdz ir par vēlu – un dati liecina, ka izpratne par miega trūkuma nozīmi uz ceļu satiksmes drošību ir zemā līmenī,” norāda "Balcia" Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Nogurums, kas var aizvest mūžīgā miegā
Satura veidotājs Roberts Vītols jeb Robyworks atklāj, cik bīstams ir nogurums pie stūres: “Diemžēl to tu saproti tikai tad, kad piedzīvo šādu situāciju pats – man ir bijuši vairāki brīži, kad, būdams samiegojies, gandrīz avarēju. Smadzenes liek tev domāt, ka esi nomodā, bet patiesībā tu sen jau guli. Tas ir ļoti bīstami, un diemžēl tādēļ mirst ļoti daudz cilvēku. Esmu nobraucis simtiem tūkstošu kilometru pa Latviju un pasauli un iemācījies, ka labākais veids ir apstāties, paņemt mazu atpūtas pauzi, pēc tam ieiet benzīntankā, paņemt kafiju un kaut ko graužamu. Un tikai tad braukt tālāk.”
Viņš norāda, ka kafija un enerģijas dzērieni noguruma gadījumā viņam tiešā veidā nepalīdz, bet atslēga ir tajā, ka cilvēks izkustas, dodoties tos iegādāties papildus cukuru saturošiem našķiem. Tas pats attiecināms arī uz ventilatora ieslēgšanu vai logu atvēršanu, ko 31 % Latvijas autobraucēju norāda kā veidu, lai atbrīvotos no miegainības. “Man ļoti palīdz runāt ar blakussēdētāju – bieži tā esmu “novilcis” lielus gabalus. Tāpat var klausīties radio kaut ko tādu, ko nekad dzīvē neklausītos – man tas tiešām palīdz būt modram.”
Kofeīns var izraisīt pretējo efektu
Miega ārste-pediatre un Latvijas Miega medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja Marta Celmiņa atklāj, ka daudzas no Latvijas autovadītāju izmantotajām metodēm var palīdzēt īslaicīgi saglabāt modrību pie stūres. Tomēr svarīgi atcerēties, ka katram cilvēkam efektīvākais risinājums var būt atšķirīgs. Vienlaikus neviens no tiem nenovērš noguruma patieso cēloni, sniedzot tikai īslaicīgu efektu.
Lai gan šī ir viena no populārākajām noguruma mazināšanas metodēm, īpaši piesardzīgi jāizturas pret kafijas un enerģijas dzērienu lietošanu. Kofeīns iedarbojas uz tiem pašiem smadzeņu receptoriem kā adenozīns – viela, kas veido tā saukto miega spiedienu jeb organisma vajadzību pēc miega. Dienas laikā adenozīns smadzenēs pakāpeniski uzkrājas – jo vairāk tā ir, jo izteiktāka kļūst miegainība. "Kad jūtamies noguruši un lietojam kofeīnu, tas uz laiku bloķē adenozīna receptorus, tādēļ rodas mundruma sajūta. Taču adenozīns no smadzenēm nepazūd – tas turpina uzkrāties. Kad kofeīna iedarbība mazinās, var atgriezties vēl lielāks nogurums. Tāpēc kafija vai enerģijas dzēriens nav ilgtermiņa risinājums cīņā ar miegainību pie stūres," norāda Marta Celmiņa.
Līdzīgi arī citas metodes – skaļa mūzika, atvērts logs, sarunas vai cukuroti našķi – var palīdzēt uz īsu brīdi, taču to efekts ir īslaicīgs. Ja ir tāda iespēja, visefektīvākais un drošākais risinājums ir apstāties un ieturēt īsu 15–20 minūšu atpūtas pauzi vai snaudu. "Tomēr ir viena metode, kuru noteikti nevajadzētu izmantot – ātruma palielināšana, lai ātrāk sasniegtu galamērķi. Noguruma apstākļos šāda rīcība būtiski palielina satiksmes negadījuma risku," uzsver eksperte.