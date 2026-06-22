Smaga avārija Ķekavā: glābēji no sadragāta auto vraka atbrīvo iespiestu cilvēku
Foto: LETA
Glābēji no automašīnas atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem.
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Smaga avārija Ķekavā: glābēji no sadragāta auto vraka atbrīvo iespiestu cilvēku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Ugunsdzēsēji svētdien Ķekavā no avarējušas automašīnas atbrīvojuši cilvēku un nodevuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, nformēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Smaga avārija Ķekavā: glābēji no sadragāta auto vr...

VUGD svētdien plkst. 15.48 saņēma izsaukumu uz Ķekavas novada Ķekavas pagastu, kur avarējusi vieglā automašīna.

Glābēji no automašīnas atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. Plkst. 16.23 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 67 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 41 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.

Ugunsdzēsēji svētdien devās uz izsaukumiem, kuros dega koks, koka stumbrs, zaru kaudze, motocikls, vieglā automašīna, atkritumu tvertne, bet četros gadījumos - atkritumi un uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens.

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