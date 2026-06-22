Bēgot ar zagtām pudelēm, sasit svešu auto: apkopoti spilgtākie Līgo svētku negadījumi
No bēgšanas ar zagtām pudelēm, sabojājot svešu auto, un sabiedēta suņa bojātam īpašumam līdz apdegumam, ko radījuši indīgi pļavas augi, un traumētam pirkstam, griežot meijas - apkopoti spilgtākie Līgo svētku apdrošināšanas gadījumi.
Gūst apdegumus, lecot ugunskurā
Līgo vakars bieži sākas ar praktiskiem darbiem – jāsagādā malka svētku ugunskuram, jāiekārto svinību vieta, jāpagūst vēl pēdējie pirkumi un jāsagaida viesi. Tieši steiga ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki aizmirst par pamata drošības nosacījumiem. Pērn bijis gadījums, kad kāds kungs, zāģējot meijas ar elektriskajām šķērēm, nošķēlis sev kreisās rokas pirksta falangu. Tāpat kāds līgotājs, skaldot malku, ar cirvi savainojis pirkstu, turpretim cits, zāģējot krūma zaru, paslīdējis un ar motorzāģi iezāģējis sev celī.
Arī kopumā ugunskurs, kam tiek gādāts iekurs, ir vieta, kur nereti notiek virkne nelaimju. Kā stāsta Oskars Zvejnieks, BTA Risku parakstīšanas departamenta direktors, katru gadu apdrošinātājs svētkos saņem vairākus pieteikumus par traumām un apdegumiem, kas gūti pēc lēkšanas pār ugunskuru. Piemēram, vienā no gadījumiem kāds līgotājs, lecot pāri ugunskuram, ieslīdējis tajā un apdedzinājis abas kājas, cits iekritis ugunskurā un guvis pēdas apdegumu.
“Visi šie negadījumi ir klasiski svētku dunas piemēri, kad tiek aizmirsts par elementāriem drošības pasākumiem. Tāpat cilvēki nereti ir pārgalvīgi un pārvērtē savas spējas, uzņemoties darīt lietas, kas var rezultēties nepatīkamos savainojumos. Taču realitātē nelaimes gadījumiem bieži pietiek ar vienu neveiklu kustību vai uzmanības novēršanu uz dažām sekundēm – tieši tik īss ir mirklis līdz dārgiem zaudējumiem,” skaidro Zvejnieks.
Futbols – traumatiskākā Līgo rotaļa
Šogad Vasaras saulgrieži sakrīt ar Pasaules kausa futbolā norisi, savukārt iepriekšējos gados svinības nācies pārtraukt vairākiem līgotājiem, kuri pļavu bija pārvērtuši par sporta laukumu. Futbols draugu lokā, rotaļas ar bērniem un basas kājas rasainā zālē ir neatņemama vasaras svētku aina, tomēr tā mēdz beigties ar sastiepumiem, lūzumiem un sasitumiem. Vienā no pieteiktajiem gadījumiem Jāņu dienā futbola spēles laikā viens spēlētājs uzkritis citam uz ceļgala, salaužot kāju, bet citam entuziastam futbols bez apaviem beidzies ar potītes lūzumu.
Tiesa, pļavas var būt bīstamas arī augu dēļ – pieteiktajā negadījumā bērns Līgo dienā bija lasījis jāņuzāles piemājas pļavā, savukārt vakarā uz rokas parādījies apsārtums un tūska, ko mediķi uzņemšanā noteikuši kā fitoapdegumu.
Zaglis, skrienot no veikala, sabojā svešu auto
Svētkos jāpievērš uzmanība ne vien savai un tuvinieku drošībai, bet arī mājdzīvniekiem, īpaši, ja tie paliek mājās vieni paši. Pērn bijis gadījums, kad saimnieki, atgriežoties mājās Jāņu dienā, konstatējuši, ka suns ticis pārbiedēts, tāpēc ir centies iekļūt mājā, saplēšot logu stiklus, durvis un bīdāmās sienas.
Interesantāku gadījumu vidū ir arī kāds notikums pie veikala – proti, bēgot no veikala apsarga ar tikko zagtām pudelēm un neaprēķinot pārvietošanās trajektoriju, garnadzis aizķēris un nolauzis lukturi veikala stāvvietā novietotai automašīnai.
“Auto var nodarīt bojājumus stāvvietā, taču svētku laikā uzmanīgiem jābūt arī uz ceļa. Līgotāji dodas uz laukiem, ciemos pie draugiem, atgriežas mājās vēlu vakarā vai agrā rītā, un ceļš bieži ved gar mežiem, pļavām un grāvjiem, kur svētku satiksmē mēdz “iesaistīties” arī stirnas, mežacūkas un citi zvēri," stāsta Zvejnieks.