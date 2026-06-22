Dažviet gaiss iesils līdz +26 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 08:00
Jāņu nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu laiku
Jāņu nedēļa Latvijā iesāksies ar sausu un saulainu laiku, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Dienā būs lielākoties saulains un sauss, saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei. vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk.
Rīgā dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.