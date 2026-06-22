Jāņu nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu laiku
Foto: LETA
Dažviet gaiss iesils līdz +26 grādiem.
Sabiedrība

Jāņu nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu laiku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Jāņu nedēļa Latvijā iesāksies ar sausu un saulainu laiku, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Jāņu nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu laiku...

Dienā būs lielākoties saulains un sauss, saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei. vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk.

Rīgā dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.

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