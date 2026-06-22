"Putins uzsliets?": Madonas Līgo svētku dekorācija izraisa zobgalības
Tuvojoties Līgo svētkiem dažādās Latvijas pilsētās uzstādītas svētku dekorācijas, kuras ne vienmēr izraisa visu sajūsmu, bet mēdz arī radīt neizpratni un jautājumus. Tā gadījies Madonā, kur svētku dekorācijas izskats sociālajos tīklos izraisījis zobgalības par līdzību ar Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu.
“Madona sit pušu visus…” — ar šādu ironisku repliku mikroblogošanas vietnē “X” kāda lietotāja publicēja divu svētku leļļu attēlu, kur vīrieša tēla izskats daudziem lika aizdomāties. Vairums saskatīja līdzību ar Krievijas diktatoru, kaut gan kādam šķita līdzība ar bijušo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
Arī par sievietes tēlu bija versijas, vairumam zobgaļu tur saskatot izmālētu Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālo runassievu Mariju Zaharovu, kas ir slavena ar savu kašķīgās tirgus sievas brīfingu stilu.
Citi uzskatīja, ka tie izskatās pēc putnubiedēkļiem.
Daudziem gan bija vienalga, vai tur bija domāts kāds konkrēts cilvēks, un nepatika pati ideja, to uzskatot par bezgaumību. “Atvainojos, nekad neesmu sapratusi, kāpēc skaista vide ir jāpiesārņo ar ērmiem,” pikta rakstīja kāda komentētāja.