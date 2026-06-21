Uz remonta laiku Rīgā slēgs satiksmi Dzirnavu un Skolas ielas krustojumā
Dzirnavu un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no 3. jūlija līdz 24. jūlijam tajā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, paziņoja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Krustojumā pilnībā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem.
Satiksmes organizācijas risinājums paredz, ka Dzirnavu ielas posms pie krustojuma būs slēgts abos virzienos, novirzot transporta plūsmu uz apkārtējām ielām.
Vienlaikus, lai nodrošinātu transportlīdzekļu kustību būvdarbu zonā, tiks mainīta satiksmes organizācija vairākos apkārtējos ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību.
Divvirziena kustība tiks ieviesta Skolas ielā no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai un no Lāčplēša līdz Dzirnavu ielai un Dzirnavu ielā no Skolas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.
Ņemot vērā, ka darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu, gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus.
Krustojums tiks labiekārtots Dzirnavu ielas remontdarbu ietvaros.