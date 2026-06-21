“Daiļrades” deju uzvedums “Jāņu nakti darināju” Uzvaras parkā; 20.06.2026.
Vasaras saulgriežu priekšvakarā, 20. jūnijā, Rīgas Uzvaras parks kļuva par vietu, kur latviskās tradīcijas, deja, mūzika un kopā būšanas prieks ...
Deju ansamblis “Daiļrade” tūkstošiem skatītāju Uzvaras parkā rada neaizmirstamu saulgriežu svētku noskaņu. FOTO
Vasaras saulgriežu priekšvakarā, 20. jūnijā, Rīgas Uzvaras parks kļuva par vietu, kur latviskās tradīcijas, deja, mūzika un kopā būšanas prieks satikās vienotā svētku elpā. Deju ansambļa (DA) "Daiļrade" vērienīgo deju uzvedumu "Jāņu nakti darināju" klātienē piedzīvoja tūkstošiem skatītāju, kuri ne tikai vēroja notiekošo, bet kļuva par daļu no kopīga saulgriežu rituāla.
Vairāk nekā 80 dejotāju, īpaši radīta oriģinālhoreogrāfija, jauni tērpi, iespaidīga scenogrāfija un komponista Kārļa Auzāna radītā oriģinālmūzika kopā ar jauktā kora "Sõla" daudzbalsīgo skanējumu radīja atmosfēru, kurā robeža starp izpildītājiem un skatītājiem izzuda. Vakara gaitā parkā skanēja dziesmas, cilvēki vienojās kopīgās aktivitātēs, un Jāņu tradīcijas kļuva par dzīvu, kopīgi piedzīvotu pieredzi.
DA "Daiļrade" mākslinieciskā vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne uzsver: "Redzēt tūkstošiem cilvēku vienkopus, kuri dzied, dejo, līdzi izdzīvo un patiesi sajūt Jāņu tradīciju spēku, ir neaprakstāma sajūta. Šajā vakarā mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka latviskās vērtības nav tikai stāsts par pagātni, bet tās dzīvo cilvēkos šodien un veido mūsu kopīgo nākotni. Uzvaras parks bija piepildīts ar dziesmām, smaidiem, satikšanās prieku un īstu piederības sajūtu. No sirds pateicos ikvienam skatītājam, dejotājam, dziedātājam, radošās komandas pārstāvim un atbalstītājam, kurš kopā ar mums bija daļa no šī notikuma. Tās bija patiesas emocijas, kas dzimst brīdī, kad cilvēki sanāk kopā, svin savas tradīcijas un no jauna sajūt piederību savai zemei, savai tautai un Latvijai."
Īpašu nozīmi šim notikumam piešķīra arī rūpīgi izraudzītā norises vieta. Vasaras saulgriežu priekšvakarā Uzvaras parks kļuva par vienu no centrālajām Jāņu svinēšanas vietām galvaspilsētā, pulcējot gan rīdziniekus, gan viesus no ārvalstīm. Šajā vakarā Rīgas sirdī valdīja īsta svētku sajūta, kas vēlreiz apliecināja latviskās kultūras spēku, dzīvotspēju un spēju iedvesmot.
Deju uzvedums "Jāņu nakti darināju" skatītājus aizveda ceļojumā starp reālo un mītisko pasauli, kur līdzās Jāņu saimei atdzīvojās latviešu folkloras tēli, veļi, dievības, laumas, velniņi un mošķi. Vakara gaitā tika atgādināts, ka Jāņu nakts nav tikai svētku tradīcija, bet arī īpašs brīdis, kurā cilvēks sajūt savu piederību zemei, dzimtai un tautai.
Uzvedums tapis starpdisciplināras radošās komandas vadībā- horeogrāfes Lilijas Liporas, komponista Kārļa Auzāna, režisora Jura Joneļa, dramaturģes Lindas Rudenes, kostīmu mākslinieces Ilzes Vītoliņas, scenogrāfes Elīnas Miltas Niedrājas, gaismu mākslinieka Oskara Pauliņa un tradīciju konsultanta Edgara Lipora sadarbībā ar DA "Daiļrade" māksliniecisko komandu.
Pēc emocionāli piesātinātā vakara Rīgā uzveduma ceļš turpināsies pāri okeānam, noslēdzoties 2. jūlijā "DeVos" koncertzālē ASV Mičiganas štata Grandrepidsā.
Par DA "Daiļrade"
DA "Daiļrade" ir viens no vadošajiem skatuviskās tautas dejas kolektīviem Latvijā, kas mērķtiecīgi attīsta laikmetīgu skatījumu uz latviešu dejas tradīciju, vienlaikus saglabājot tās saknes un kvalitātes latiņu. Ansamblis guvis augstus profesionālus novērtējumus nozīmīgos valsts mēroga notikumos un konkursos. Latvijas simtgades svētkos 2018. gadā "Daiļrade" kļuva par Lielās balvas ieguvēju abās vecuma grupās - jauniešu un vidējās paaudzes. 2023. gadā ansamblis ieguva 1. vietu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku fināla konkursā, atkārtoti abās vecuma grupās, bet 2024. gadā ar vairākām horeogrāfijām guva augstus panākumus Jaunrades deju konkursā.
Nozīmīgi panākumi gūti arī profesionālo apbalvojumu laukā. 2021. gadā Lilijas Liporas un Ilmāra Dreļa radītā dejas izrāde "Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim." saņēma Dejas balvu, savukārt 2023. gadā Dejas balvu ieguva "Daiļrades" izdejotās folkbaleta izrādes "Cik Saules mūsos" horeogrāfi Liene Grava un Reinis Rešetins.
2019. gada maijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni DA "Daiļrade" mākslinieciskajai vadītājai I. Pētersonei-Lazdānei par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas deju kultūras attīstībā. Ansambļa baletmeistars Antons Freimans ir Latvijas Nacionālā opera un baleta solists un horeogrāfs; 2025. gadā viņš saņēmis Dejas balvu, kā arī Spēlmaņu nakts balvu par izcilu sniegumu skatuves mākslā.