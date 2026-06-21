Vai Jāņos būs lietus? Jaunākās laika prognozes
Līgo dienā gaidāms sauss laiks, savukārt Jāņu naktī un Jāņu dienā vietām iespējams neliels lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra jaunākās prognozes.
Jaunā nedēļa kopumā nesīs mainīgus laika apstākļus - tā iesāksies ar salīdzinoši sausu un siltu laiku, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai īslaicīgi pietuvosies ciklons, tādēļ nokrišņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns līdz mērens vējš un dienās lielākajā daļā valsts teritorijas maksimālā gaisa temperatūra būs virs +20 grādi.
Pirmdien būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei, vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk. Naktī un no rīta vietām rietumu rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Otrdien, Līgo dienā, gaidāms sauss laiks, savukārt naktī uz trešdienu jeb Jāņu naktī vietām uzlīs. Pūšot lēnam vējam, Jāņu naktī dažviet rietumu rajonos veidosies migla.
Jāņu dienā vietām būs neliels lietus. Mākoņu daudzums būs mainīgs. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +10...+15 grādiem, savukārt dienas aizvien būs siltas - gaisa temperatūra gaidāma pārsvarā +19...+24 grādu robežās.
Nedēļas turpinājumā Latvijas teritorijai pietuvosies ciklons, kura rezultātā ceturtdien lietus gaidāms plašā teritorijā, taču tad sinoptiskā situācija mainīsies un nedēļas izskaņā jau būs sauss laiks.