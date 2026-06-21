"Trīs ģimenēm svētku nebūs!" VUGD publicē drūmu ziņojumu
Brīvdienas tikai sākušās, bet ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēluši jau trīs bojāgājušos. Tās ir trīs ģimenes, kurās svētku nebūs! Emocionālā ierakstā pie sabiedrības vēršas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
"Vakar Jūrmalā no upes un šorīt Cēsu novadā no ezera un Rēzeknes novadā no dīķa izcelti trīs bojāgājuši cilvēki.
Siltais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
Vecākiem jāapzinās, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime. Atpūtā pie ūdens – laivojot, braucot ar katamarānu, ūdensmotociklu, SUP dēli - velciet glābšanas vestes! Bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas veste ir obligāta!" ziņo VUGD.
‼️Brīvdienas tikai sākušās, bet ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēluši jau trīs bojāgājušos. Tās ir trīs ģimenes, kurās svētku nebūs!— VUGD (@ugunsdzeseji) June 21, 2026
🕯️Vakar Jūrmalā no upes un šorīt Cēsu novadā no ezera un Rēzeknes novadā no dīķa izcelti trīs bojāgājuši cilvēki.
🌊Siltais laiks daudzus… pic.twitter.com/FLC6xrqCyT