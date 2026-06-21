Pērn sarukuši Valsts kontroles padomes locekļa Mārtiņa Āboliņa ienākumi
Valsts kontroles padomes locekļa Mārtiņa Āboliņa kopējie ienākumi pērn bija 78 098 eiro, kas bija par 15,2% mazāk nekā 2024. gadā, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Lielāko daļu no saviem ienākumiem - 74 935 eiro - viņš saņēma algā Valsts kontrolē.
Āboliņš pagājušajā gadā saņēma 1127 eiro ieņēmumus no "Luminor Bank" un kopumā 2035 eiro dividenžu maksājumus no "Citadele bankas".
Valsts kontroles padomes loceklim deklarēts viņam piederošs dzīvoklis Rīgā, 2017. izlaiduma gada automašīna "Honda Civic 4DR", kā arī 2023. izlaiduma gada automašīna "VW ID.3 Pro 150 KW".
Āboliņš deklarējis arī sev piederošus ieguldījumu fondus kopumā 126 056 eiro vērtībā, kā arī 5773 eiro vērtas akcijas "Citadele bankā", 4154 eiro vērtas akcijas Lielbritānijas "Rio Tinto", kā arī 13 615 Zviedrijas kronu (1240 eiro) vērtas akcijas Zviedrijas uzņēmumā "Intrum AB".
Bezskaidrā naudā viņam kopumā uzkrāti 4482 eiro. Āboliņš par Valsts kontroles padomes locekli kļuva 2024. gada 20. septembrī. Pirms tam viņš vairākus gadus bija "Citadeles" ekonomists.