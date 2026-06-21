Neraugoties uz augsto risku, desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju turpina doties uz Krieviju un Baltkrieviju
Šogad uz Baltkrieviju izceļojuši 23 885, bet uz Krieviju 11 439 Latvijas valstspiederīgie, informēja Valsts robežsardzē.
Valsts drošības dienests (VDD) vairākkārt publiski ieteicis Latvijas iedzīvotājiem nedoties uz Krieviju vai Baltkrieviju, jo tur ir augsti izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riski.
VDD vērsis uzmanību, ka par Krievijas un Baltkrievijas specdienestu mērķi var kļūt ikviena persona, neatkarīgi no nodarbošanās un piekļuves iespējām aizsargājamai informācijai. Vienlaikus Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā.
Dienests ir konstatējis, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienesti agresīvi izmanto iespēju izjautāt un vervēt ārvalstniekus savā teritorijā, kur tie bauda plašu rīcības brīvību. Šo valstu specdienestu darbinieki savā teritorijā nevilcināsies izmantot agresīvas un prettiesiskas metodes, lai piespiestu ar tiem sadarboties.
Ja tomēr jādodas uz kādu no šīm agresorvalstīm, dienests iesaka neņemt līdzi savu mobilo telefonu, jo īpaši, ja tajā ir ar darbu saistīta vai sensitīva rakstura informācija. Robežkontroles punktā no mobilā tālruņa var tikt iegūti dati, kā arī tas var tikt inficēts ar spiegprogrammatūru. Drošāka izvēle būs mobilais telefons ar priekšapmaksas karti, no kuriem pēc ceļojuma var atbrīvoties. Tāpat nevajadzētu ņemt līdzi datoru, zibatmiņas un citus datu nesējus.
Potenciālo vervēšanas mērķu apzināšana notiek jau robežkontroles punktos, specdienestu pārstāvjiem uzdodoties par robežsargiem vai izmantojot citus piesegus - kā tiesībaizsardzības iestāžu, tā jebkuras citas Krievijas vai Baltkrievijas iestādes. Turklāt tiem nozīmīgu informāciju Krievijas un Baltkrievijas specdienestu pārstāvji var iegūt arī vienkāršas sarunas laikā.
VDD vērsis uzmanību, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienestu darbinieki var agresīvi un ultimatīvi izteikt apsūdzības kādā pārkāpumā vai noziegumā, kā arī mēģināt piespiest sadarboties apmaiņā pret atbrīvošanu no atbildības vai piedāvājot atvieglotu robežkontroles procesu.
Aizdomu gadījumā par kontaktu ar Krievijas vai Baltkrievijas specdienesta pārstāvi VDD aicina sniegt par to informāciju, zvanot uz dienesta diennakts tālruni 67208964 vai rakstot uz e-pasta adresi "info@vdd.gov.lv".