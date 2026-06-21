Latvijas iedzīvotāji, iespējams, vēl sešās Eiropas valstīs varēs bez maksas zvanīt un sūtīt īsziņas
Eiropas Komisija vēlas būtiski paplašināt regulētās viesabonēšanas zonas darbību, tajā iekļaujot sešas Rietumbalkānu valstis. Lai gan konkrēti termiņi, kad tas varētu notikt, vēl nav zināmi, darbs pie šī mērķa turpinās.
Ja šo iniciatīvu apstiprinās, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā un Serbijā būs iespējams zvanīt, sūtīt īsziņas un izmantot mobilo internetu tāpat kā Latvijā, liecina informācija Eiropas Komisijas mājaslapā.
Iepriekš Eiropas Komisija ierosināja sākt sarunas par sešu Rietumbalkānu partneru iekļaušanu ES viesabonēšanas zonā. Pēc tam, kad iniciatīvu būs apstiprinājusi ES Padome, Komisijai būs jāved sarunas par divpusējiem nolīgumiem ar katru no partneriem atsevišķi.
Viesabonēšanas zonas paplašināšana nenotiek automātiski. Process ir atkarīgs gan no ES institūcijām, gan partnervalstu nacionālajām iestādēm, kas strādā pie viesabonēšanas zonas paplašināšanas.
"Pēc tam, kad iniciatīvu būs apstiprinājusi Padome, Komisija vedīs sarunas par divpusēju nolīgumu noslēgšanu ar katru Rietumbalkānu partneri. Ja šie nolīgumi tiks veiksmīgi noslēgti, tie radīs pamatu tam, lai Rietumbalkāni kļūtu par daļu no ES viesabonēšanas zonas ar tādiem pašiem tarifiem kā ES iekšienē," norāda Eiropas Komisija.
Pašlaik regulētā viesabonēšana galvenokārt darbojas Eiropas Savienības valstīs un citās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.