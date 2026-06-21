Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admirāļa Ingus Vizuļa atvaļināšanu
Foto: Zane Bitere/LETA
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis.
Sabiedrība

Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admirāļa Ingus Vizuļa atvaļināšanu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admirāļa Ingus Vizuļa atvaļināšanu no profesionālā dienesta rezervē.

Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admir...

Šāda pavēle izdota, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam. Atvaļināšana paredzēta 30. jūlijā.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka 1965. gadā dzimušais Vizulis savas karjeras laikā ieņēmis dažādus amatus aizsardzības struktūrās, tostarp bijis Jūras spēku komandieris.

Kā pēdējo viņš ieņēma Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras politikas departamenta NATO un sabiedroto militārās infrastruktūras projektu nodaļas projektu vadītāja amatu.

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