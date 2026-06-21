Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis.
Sabiedrība
Šodien 11:55
Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admirāļa Ingus Vizuļa atvaļināšanu
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli par flotiles admirāļa Ingus Vizuļa atvaļināšanu no profesionālā dienesta rezervē.
Šāda pavēle izdota, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam. Atvaļināšana paredzēta 30. jūlijā.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka 1965. gadā dzimušais Vizulis savas karjeras laikā ieņēmis dažādus amatus aizsardzības struktūrās, tostarp bijis Jūras spēku komandieris.
Kā pēdējo viņš ieņēma Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras politikas departamenta NATO un sabiedroto militārās infrastruktūras projektu nodaļas projektu vadītāja amatu.