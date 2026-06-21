Eiropas Parlaments panācis vienošanos par stingrākām aviopasažieru tiesībām
Eiropas Parlaments (EP) panācis vienošanos par stingrākām aviopasažieru tiesībām, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
EP un Eiropas Savienības (ES) Padomes sarunu vedēji panākuši provizorisku vienošanos par aviopasažieru tiesību pārskatīšanu, ko atbalstīja EP delegācija tā dēvētajā "Samierināšanas komitejā". Vienošanās mērķis ir aizsargāt pasažierus ceļojuma traucējumu gadījumā, piemēram, ja atteikta iekāpšana vai lidojumi ir kavēti vai atcelti. Noteikumi nav atjaunināti kopš 2004. gada.
Saskaņā ar vienošanos ceļotāji atcelta lidojuma gadījumā saglabās tiesības saņemt biļetes cenas atmaksu vai mainīt maršrutu un pieprasīt kompensāciju, ja lidojums kavējas par vairāk nekā trim stundām, ja tas tiek atcelts mazāk nekā 14 dienas pirms lidojuma vai ja viņiem tiek atteikta iekāpšana.
Kompensācija par kavētiem vai atceltiem lidojumiem būs atkarīga no lidojuma attāluma: 250 eiro par lidojumiem līdz 1500 kilometriem, 400 eiro par lidojumiem no 1500 līdz 3500 kilometriem un 600 eiro par tālākiem ceļojumiem.
Gaisa pārvadātājiem būs iespēja par 50% samazināt kompensāciju tālāko lidojumu gadījumā, ja pasažieriem ceļojuma traucējumu dēļ tiks piedāvāta maršruta maiņa līdz galamērķim vai ja ielidošanas kavēšanās nepārsniegs četras stundas.
Aviosabiedrībām nebūs jāmaksā kompensācija, ja kavēšanās vai atcelšana ir notikusi tādu notikumu dēļ, kurus tās nevar ietekmēt. Jaunajos noteikumos būs iekļauts atvērts saraksts ar šiem ārkārtas apstākļiem, piemēram, dabas katastrofām, karu, laika apstākļiem, nepakļāvīgiem pasažieriem vai lidostas, aeronavigācijas vai apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju streikiem.
Visos gadījumos gaisa pārvadātājiem būs pienākums rūpēties par iestrēgušajiem pasažieriem, nodrošinot atspirdzinājumus ik pēc divām gaidīšanas stundām, maltīti pēc trim stundām un, ja nepieciešams ilgas kavēšanās laikā, nakšņošanu ne ilgāk kā trīs naktis, teikts nolīgumā.
Gaisa pārvadātājiem četru dienu laikā būs elektroniski jāsniedz pasažieriem, kuri saskaras ar ceļojuma traucējumiem, skaidri norādījumi par to, kā četru dienu laikā pēc ceļojuma beigām iesniegt kompensācijas pieprasījumu.
Aviopasažieru rīcībā būs deviņi mēneši, lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, savukārt aviosabiedrību rīcībā būs 30 dienas, lai izmaksātu kompensāciju vai atsauktos uz ārkārtējiem apstākļiem, paskaidrotu, kāpēc atlīdzība nav izmaksājama, un izskaidrotu pasažieriem sūdzību izskatīšanas mehānismu.
Pasažieriem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām būs tiesības uz kompensāciju, maršruta maiņu un aviosabiedrību palīdzību, ja viņi nokavē lidojumu, jo lidosta viņiem nav palīdzējusi laikus nokļūt līdz iekāpšanas vārtiem.
Panākts, ka pasažieriem, kas pavada 14 gadu vecumu nesasniegušu bērnu, bez papildu maksas tiek ierādīta vieta blakus bērnam. Tādas pašas tiesības attieksies uz pasažieriem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī uz grūtniecēm.
Jaunie noteikumi ietver tiesības bez papildu maksas pārvadāt lidmašīnas salonā vienu personīgu priekšmetu, piemēram, nelielu somu vai mugursomu. Arī cenas kļūs vieglāk salīdzināmas, jo aviokompānijām, starpniekiem un meklēšanas portāliem rezervēšanas procesa sākumā vienmēr būs jānorāda biļetes cena, kurā iekļauta arī rokas bagāža. Aviosabiedrības varēs piedāvāt lētākas biļetes pasažieriem, kuri izvēlas ceļot bez rokas bagāžas.
Aviopasažieriem vairs nebūs jāmaksā papildu maksa par vārda un uzvārda pareizrakstības kļūdu labošanu vai iekāpšanas kartes drukātas versijas saņemšanu, ja viņi jau ir reģistrējušies lidojumam. Pasažieriem būs tiesības saņemt iekāpšanas kartes digitāli, neizmantojot īpašas lietotnes. Turklāt pasažieriem nedrīkstēs atteikt iekāpšanu, ja viņi izmanto digitāli izsniegtas iekāpšanas kartes drukāto versiju, paredz vienošanās.
Saskaņā ar trešā lasījuma procedūru "Samierināšanas komitejā" panāktā provizoriskā vienošanās ir jāapstiprina gan EP, gan ES Padomei. Abas iestādes tagad atsevišķi balsos par kopīgo dokumentu pēc tam, kad to būs pārskatījuši juristi. EP plāno balsot par vienošanos jūlija plenārsēdē.