Vācijas kruīzu kompānijas "TUI Cruises" 333 metrus garais kuģis "Mein Schiff Relax", kurš pirmo reizi ieradies Rīgas ostā./Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 10:40
Rīgas ostā piestās ASV kruīzu līnijas kuģis "Norwegian Sun"
Rīgas ostā šodien piestās ASV līnijas "Norwegian Cruise Line" kuģis "Norwegian Sun", informēja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Plānots, ka kuģis Rīgas ostā piestās šodien plkst. 9.30, bet dosies prom plkst. 17.30.
Kuģim ir 13 klāji, un tas ir 252 metrus garš un 32,3 metrus plats.
Kuģis būvēts 2001. gadā, bet 2024. gadā to renovēja. Kuģis vienlaikus var uzņemt 1976 pasažierus un 906 cilvēku lielu apkalpes komandu.
Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 000 kruīza tūristu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn.
2025. gada kruīza sezonā ienāca 85 kruīza kuģi ar 115 500 kruīza ceļotāju, kas ir par 43% vairāk nekā 2024. gadā.
Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.