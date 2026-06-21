Šajās brīvdienās no ūdeņiem izcelti jau trīs bojāgājušie
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šajās brīvdienās no ūdenstilpēm izcēlis jau trīs bojāgājušus cilvēkus, informēja dienesta pārstāve Anete Strazdiņa.
Svētdienas rītā bojāgājuši cilvēki izcelti no no ezera Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā un no dīķa Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Savukārt sestdien kāds cilvēks bez dzīvības pazīmēm izcelts no upes Jūrmalā.
Bojāgājušie nodoti Valsts policijai nāves apstākļu noskaidrošanai.
Glābēji atgādina, ka siltais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē.
VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā. Vecākiem jāapzinās, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku - pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime.
Atpūtā pie ūdens - laivojot, braucot ar katamarānu, ūdensmotociklu, SUP dēli - vajadzētu vilkt glābšanas vestes, bet bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas veste ir obligāta.