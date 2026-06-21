Sabiedrība
Šodien 09:15
Meteorologi un VUGD izplata laikapstākļu brīdinājumu
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu svētdienas rītā izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā.
Pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusu gaidāms svētdien no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 7.10 līdz 21.
Savukārt pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 13 līdz 18.