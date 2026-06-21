Sabiedrība
Šodien 08:25
Svētdien gaiss iesils līdz +29 grādiem
Svētdien gaiss iesils līdz +25...+29 grādiem, bet piekrastes rajonos +20...+25 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Sākot ar pēcpusdienu daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes, kas vietām būs ļoti stipras, un lokāli gaidāma arī krusa.
Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē.
Karsta diena gaidāma arī Rīgā, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +27...+29 grādu atzīmei.
No rīta spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains.