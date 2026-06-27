Ancē apglabā ticību valstij, Slokā nosvilina pludmali, trakās dejas vilcienā: kriminālā province
Ventspils novada Ances pagastā vietējiem Jāņu prieku sagandēja “Latvijas pasts”, kurš tur – Kurzemes mežos – likvidēja teju vēl vienīgo palikušo vietējo cilvēku saikni ar lielo pasauli – pakomātu. Savukārt Kauguru ziemas peldētājiem svētku prieku sabojāja piromāni, kuri improvizētā Līgo ugunskurā nosvilinājuši pludmales ģērbtuvi, solus un galdu.
Toties Olaines dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” līgotājiem skaisto Jāņu noskaņu aptumšoja kādā mazdārziņā ieraudzītais, kur jāņuzāļu vietā plaukst būvgruži. Bet Ropažos pašvaldības policija līgošanu sarežģītāku padarīja jauniešiem, kuri nevietā un nelaikā gan lietoja alkoholu, gan braukāja ar automašīnu. Elektrovilcienā nepanesamu priekšnesumu “Vivi” Pierīgas reisā sagādāja pāris jaunas dāmas, kuras krievu šlāgera pavadībā neadekvāti locījās pasažieru pilna salona vidū. Bet Lielajā Baltezerā pēcsvētku mieru zivīm traucēja maluzvejnieki.
Ancē “Latvijas pasts” demontē ticību valstij
2024. gada oktobrī “Latvijas pasts” sev pucēja spalvas un lepni paziņoja, ka Ventspils novada Ancē atklājis pakomātu: ““Latvijas pasts”, mērķtiecīgi turpinot attīstīt plašāko pakomātu tīklu valstī, ir novietojis jaunu pakomātu ar specializētu nodalījumu vēstuļu nosūtīšanai Ances pagastā. Jaunatklātais pakomāts paplašina sūtījumu piegādes un saņemšanas iespējas. Tādējādi “Latvijas pasts” uzlabo pakalpojumu pieejamību, jo Ventspils novada, īpaši Ances pagasta, iedzīvotāji var adresēt un saņemt sūtījumus 24 stundas diennaktī, arī nosūtīt vēstuļu korespondenci.” Pakomātu pagasta centrā uzstādīja pēc tam, kad tur tika likvidēta pasta nodaļa.
Tomēr anceniekiem prieki ilga tikai pusotru gadu, jo pirms Jāņu brīvdienām pastmeistari pakomātu novāca, jo tas, lūk, neesot rentabls. “Latvijas pasts” klāsta, ka pakomāta noslodze esot vien 25% un izdevīgāk to novietot tur, kur vairāk cilvēku, tātad sūtījumu saņēmēju un sūtītāju. Vietējie gan teic, ka tik bēdīgi gan neesot: ir bijuši gadījumi, kad pakomāts pat bijis pārpildīts, un tajā sūtījumus pat nav varēts ievietot.
Ap gada miju “Latvijas pasts” pagastā sola iekštelpās uzstādīt jaunu pakomātu, bet tagad līdz tuvākajai pasta pakomātam anceniekiem būs jāmēro vairāk nekā 20 km garš ceļš līdz Dundagai, vai vēl tālāk - līdz Ventspilij.
Vietējie cilvēki sašutuši par pakomāta demontāžu un sarīkoja pat sava veida protesta akciju. “Vai cilvēks Latvijas laukos vēl ir vērtība, vai tikai izmaksu pozīcija “Excel” tabulā? Šādu jautājumu uzdod Ziemeļkurzemes mežu vidū esošā Ances pagasta iedzīvotāji. Ancē tiek demontēts Latvijas pasta pakomāts, ko vietējie iedzīvotāji pašu spēkiem un balsīm izcīnīja pirms pusotra gada, raksta laikraksts “Ventas Balss”
“Facebook” grupā “Ances muiža” par pēdējās “saiknes”, kas anceniekus savienojas ar lielo pasauli, demontāžu rakstīts: “Ar vietējās uzņēmējas Ilzes aktīvu līdzdalību Ancē pakomātu uzstādīja 2024. gada oktobrī. Viena daļa iedzīvotāju sākumā uz to skatījās ar neuzticību, bet ātri vien saprata, cik ļoti izdevīga ir šāda paku sūtīšana un saņemšana. No rīta , saulei lecot salasi dārzā ābolus, saliec kastē, nosūti, vakarā Rīgas mazbērni atsūta video, ka ēd Ances omes ābolus, ka šņekst vien. Izdevīgi arī cilvēkiem, kas pasūta drēbes vai saimniecības preces no internetveikala. Taču izrādījās, kas tev deva - jau agri pavasarī pienāca ziņa, ka pakomāts nav rentabls un to likvidēs. Ilze atkal iniciatīvu ņēma savās rokās - uzrakstīja vēstuli par pakomāta nepieciešamību Ancē. Tā tika adresēta akciju sabiedrībai “Latvijas pasts” un Satiksmes ministrijai. Zem vēstules parakstījās 303 cilvēki. Diemžēl lūgums atstāt pakomātu, nenonācā dzirdīgu ierēdņu ausīs.
Skola aizslēgta, pasts likvidēts, mēs nodurtām galvām paklausīgi visu pieņemam. Mūsu valstij nav laika domāt par savu iedzīvotāju vajadzībām, viņiem jārisina stratēģiski svarīgi uzdevumi.
Taču stāsts nav tikai par pakomātu. Pakomāts ir metāla skapis ar durtiņām. To var uzstādīt un noņemt vienas dienas laikā. Bet tas, ko demontēs Ancē, nav tikai pakomāts. Demontē ticību. Ticību tam, ka arī mazs pagasts valstij vēl ir vajadzīgs. Jautājums ir par to, vai valsts vēl redz savus cilvēkus ārpus lielajām pilsētām.”
Saulgriežu ugunskurā nosvilina pludmali
Ziemas peldētāju grupa “Kauguru roņi” (Jūrmala) sociālajos tīklos dalījusies ar skumju ierakstu no Slokas karjera pludmales: “Sagaidījām Jāņus ar bēdīgu ziņu! Zinām protams, ka ir cilvēki kas nenovērtē citu cilvēku darbu, bet tā (Slokas karjera krastā ieraudzītais – Red.) ir Necieņa augstākajā mērā. Priecīgus Jāņus visiem, bet vandāļiem lai salst kājas visu vasaru un kož odi.”
Huligāni saulgriežu ugunskuru bija nolēmuši sakurināt no peldētāju labiekārtotās pludmales ģērbtuves, galda un laipas. “Kauguru roņi” solās visu atjaunot un daudzi piesākas viņiem palīdzēt to izdarīt.
Interneta komentāros atrodams ieraksts, kurā teikts, ka ar šādu savdabīgu ugunskuru kādas netālu esošās skolas abiturienti esot atzīmējuši ne tikai vasaras saulgriežus, bet arī savu izlaidumu. Pašvaldības policijas viņiem jau esot uz pēdām.
Būvgružu mazdārziņš Olainē
“Facebook” grupā “Sakārtosim Olaines novadu” Inna Murāne ievietojusi fotouzņēmumu no dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ežupe”, kurā redzams kāda mazdārznieka “labiekārtota” teritorija, kurā puķu, gurķu, tomātu, kabaču un citu dārzeņu vietā “izauguši” būvgruži. Tiek uzdots jautājums, vai Olaines novada domei nevajadzētu painteresēties par šo nekārtību un mēslotāju saukt pie atbildības?
Interneta komentāros desmitiem lietotāju nosoda piegružotāju: * Tas ir vienkārši briesmīgi. Nabaga kaimiņi! Ja jums vajadzēs parakstus (lai mēslotāju sauktu pie atbildības – Red.), mēs palīdzēsim”; * “Man tiešām žēl cilvēku, kas dzīvo blakus šim haosam un nepārceļas. Mēs atbraucām ciemos tikai četru ielu attālumā no šī haosa”; * “Ah, Jēzus un Marija!”
Zinātāji pauž, ka mazdārziņa gružus saved pats, nevis kās tos tur izmet: “Viņš par naudu izved būvniecības atkritumus. Viņš tos arī aprok īpašumā. Nav skaidrs, kāpēc kaimiņi klusē?”
Tiesiskais nihilisms Ropažos
Ropažu novada policija “Facebook” raksta, ka tiesiskais nihilisms ir ikdiena policijas darbā:
“Pirmssvētku nedēļas vakarpusē Ulbrokā, Ropažu novada pašvaldības domes ēkas stāvlaukumā, videonovērošanas kamerās pamanīti vairāki jaunieši, kuri stāvot pie automašīnām “iemalkoja” alkoholiskos dzērienus. Policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, jaunieši pārkāpumu nenoliedza, un viņiem tika piemēroti administratīvie sodi.
Vienlaikus policijas uzmanību piesaistīja vēl kāds fakts - datu pārbaudē fiksēts, ka vienam no diviem klātesošajiem jauniešiem, kas alkoholu nelietoja, nav derīgas vadītāja apliecības. Turklāt šī persona jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar aizdomām par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām. Policisti jaunieti personīgi brīdināja, ka bez vadītāja apliecības pie stūres sēsties nedrīkst, un aicināja meklēt kādu citu, kurš varētu vadīt automašīnu.
Tomēr, nepilnas piecas minūtes pēc tam, kad policijas ekipāža aizbrauca, videokamerās tika fiksēts, kā šis pats jaunietis, uzmanīgi nopētot apkārtni, mierīgi iekāpj vadītāja vietā un aizbrauc no stāvlaukuma.
Automašīna drīz vien tika apturēta dažas pieturvietas aiz Ulbrokas. Videonovērošanā fiksētais apstiprinājās – pie stūres atradās tas pats brīdinātais jaunietis bez vadītāja apliecības. Uz policistu jautājumu par šādas rīcības iemeslu viņš neko saprotamu atbildēt nespēja - it kā gribējis tomēr automašīnu pārdzīt pats. Par notikušo pārkāpumu informēta Valsts policija.”
Trakās dejas vilcienā
Kāda “Facebook” lietotāja “Facebook” publicējusi video no kāda elektrovilciena reisa uz Rīgu, kurā redzams, kā pāris jaunu dāmu ekstāzē salona vidū lokās deju soļos kāda krievu estrādes šlāgera pavadījumā. Viņa uzdod jautājumu Valsts policijai: “Vai tas ir normāli???”
Nelegālie ūdu makšķernieki
Jau pēcJāņu dienā – 25. jūnijā Ādažu novada pašvaldības policija Lielā Baltezera apsekošanas laikā konstatēja vairākus ūdenī brīvi peldošus makšķerēšanas rīkus (ūdas) ar dzīvo ēsmu. Likumsargi atgādina: “Ūdu izmantošana ir aizliegta, un par noteikumu neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.”
Par ūdas neatļautu izmantošanu fiziskajai personai, atbilstoši Zvejniecības likumam, var piemērot naudas sodu no 15 līdz 350 eiro, kā arī var tikt piemērots naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem.